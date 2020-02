مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول.. جماهير ”الأتلتي“ تستقبل حافلة فريقها بنيران كثيفة (فيديو)

أشعلت جماهير أتلتيكو مدريد الألعاب النارية حول إستاد واندا ميتروبوليتانو معقل النادي المدريدي فور وصول حافلة الفريق إلى الملعب قبل استضافة ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا في ذهاب دور الستة عشر للبطولة، مساء الثلاثاء.

ويلتقي أتليتكو مع ليفربول في نفس الملعب الذي توج فيه النادي الإنجليزي بلقب دوري الأبطال الموسم الماضي على حساب منافسه المحلي توتنهام هوتسبير بفوزه بهدفين نظيفين.

لكن يبدو أن مباراة اليوم لن تكون سهلة على رفاق النجم المصري محمد صلاح حيث استقبلت جماهير أتلتيكو حافلة فريقها بإشعال النيران و“الشماريخ“ لإدخال الرعب في نفوس جماهير ولاعبي ليفربول قبل لقاء الفريقين.

Wow. What a welcome for the Atletico Madrid team bus ahead of a huge #UCL game at the Wanda Metropolitano tonight… pic.twitter.com/87tO9OOUMj

— The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast) February 18, 2020