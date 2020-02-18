مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول.. جماهير ”الأتلتي“ تستقبل حافلة فريقها بنيران كثيفة (فيديو)

أشعلت جماهير أتلتيكو مدريد الألعاب النارية حول إستاد واندا ميتروبوليتانو معقل النادي المدريدي فور وصول حافلة الفريق إلى الملعب قبل استضافة ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا في ذهاب دور الستة عشر للبطولة، مساء الثلاثاء.

ويلتقي أتليتكو مع ليفربول في نفس الملعب الذي توج فيه النادي الإنجليزي بلقب دوري الأبطال الموسم الماضي على حساب منافسه المحلي توتنهام هوتسبير بفوزه بهدفين نظيفين.

لكن يبدو أن مباراة اليوم لن تكون سهلة على رفاق النجم المصري محمد صلاح حيث استقبلت جماهير أتلتيكو حافلة فريقها بإشعال النيران و“الشماريخ“ لإدخال الرعب في نفوس جماهير ولاعبي ليفربول قبل لقاء الفريقين.

Wow. What a welcome for the Atletico Madrid team bus ahead of a huge #UCL game at the Wanda Metropolitano tonight… pic.twitter.com/87tO9OOUMj — The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast) February 18, 2020

ويعاني أتلتيكو من الإصابات بين صفوفه كما تراجع مستواه كثيرا حيث أعلن النادي المدريدي عن 19 إصابة بين لاعبيه هذا الموسم ليواجه أتلتيكو أسوأ مواسمه في ثماني سنوات تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وفاز أتلتيكو بمباراة واحدة فقط من آخر ست مواجهات خاضها في كل المسابقات وودع مؤخرا كأس ملك إسبانيا أمام فريق مغمور كما يحتل المركز الرابع في الدوري متأخرا بفارق 13 نقطة عن ريال مدريد المتصدر.

???????? ????¡IMPRESIONANTE AMBIENTE! Así ha sido la LLEGADA del ATLÉTICO DE MADRID al Metropolitano antes de medirse al LIVERPOOL. #UCL

????: @alexsilvestreSZ pic.twitter.com/QSB6ODo1w2 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 18, 2020

وسيفتقد أتلتيكو جهود لاعبين بارزين أمام ليفربول حامل اللقب مثل البرتغالي جواو فيلكس والإنجليزي كيران تريبيير بينما يكافح المهاجم دييغو كوستا لاستعادة لياقته من أجل خوض المباراة بعد إصابته في الظهر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.