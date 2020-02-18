 مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول.. جماهير ”الأتلتي“ تستقبل حافلة فريقها بنيران كثيفة (فيديو) – إرم نيوز‬‎

مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول.. جماهير ”الأتلتي“ تستقبل حافلة فريقها بنيران كثيفة (فيديو)

مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول.. جماهير ”الأتلتي“ تستقبل حافلة فريقها بنيران كثيفة (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

أشعلت جماهير أتلتيكو مدريد الألعاب النارية حول إستاد واندا ميتروبوليتانو معقل النادي المدريدي فور وصول حافلة الفريق إلى الملعب قبل استضافة ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا في ذهاب دور الستة عشر للبطولة، مساء الثلاثاء.

ويلتقي أتليتكو مع ليفربول في نفس الملعب الذي توج فيه النادي الإنجليزي بلقب دوري الأبطال الموسم الماضي على حساب منافسه المحلي توتنهام هوتسبير بفوزه بهدفين نظيفين.

لكن يبدو أن مباراة اليوم لن تكون سهلة على رفاق النجم المصري محمد صلاح حيث استقبلت جماهير أتلتيكو حافلة فريقها بإشعال النيران و“الشماريخ“ لإدخال الرعب في نفوس جماهير ولاعبي ليفربول قبل لقاء الفريقين.

ويعاني أتلتيكو من الإصابات بين صفوفه كما تراجع مستواه كثيرا حيث أعلن النادي المدريدي عن 19 إصابة بين لاعبيه هذا الموسم ليواجه أتلتيكو أسوأ مواسمه في ثماني سنوات تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وفاز أتلتيكو بمباراة واحدة فقط من آخر ست مواجهات خاضها في كل المسابقات وودع مؤخرا كأس ملك إسبانيا أمام فريق مغمور كما يحتل المركز الرابع في الدوري متأخرا بفارق 13 نقطة عن ريال مدريد المتصدر.

وسيفتقد أتلتيكو جهود لاعبين بارزين أمام ليفربول حامل اللقب مثل البرتغالي جواو فيلكس والإنجليزي كيران تريبيير بينما يكافح المهاجم دييغو كوستا لاستعادة لياقته من أجل خوض المباراة بعد إصابته في الظهر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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