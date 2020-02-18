الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار، مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب ”واندا ميتروبوليتانو“ في العاصمة الإسبانية مدريد لمتابعة لقاء أتلتيكو مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، في مواجهة نارية في جولة الذهاب لدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويبحث الفريقان عن تحقيق نتيجة إيجابية قبل موقعة الحسم على ملعب آنفيلد في مدينة ليفربول.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة أتلتيكو مدريد وليفربول:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية.. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

مشوار الفريقين

تصدر ليفربول المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة وحقق 4 انتصارات وتعادل مرة وخسر أخرى، وسجل الريدز 13 هدفاً واستقبل 8 أهداف.

واحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، وحقق الفريق 3 انتصارات وخسر مرتين وتعادل مرة وسجل الفريق 8 أهداف واستقبل 5 أهداف.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان في 4 مواجهات رسمية، وتبدو النتائج متكافئة بعد أن فاز ليفربول مرة وأيضاً أتلتيكو مدريد وتعادلا مرتين.

وبدأت اللقاءات في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا عام 2008 وتعادلا في إسبانيا بهدف لكل منهما، وفي إنجلترا بنفس النتيجة.

وتقابل الفريقان في نصف نهائي الدوري الأوروبي عام 2010 وفاز أتلتيكو في إسبانيا بهدف نظيف وفاز ليفربول في إنجلترا بنتيجة 2-1.

كيف يفكر سيميوني؟

يدخل أتلتيكو مدريد باحثاً عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، وهو ما أكده المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني للروخي بلانكوس، مشيراً إلى أن الحسابات في هذه المباراة متشابهة مع أي مباراة آخرى فلا يوجد فريق لا يخسر وكل شيء وارد خلال سير اللقاء.

ويغيب عن أتلتيكو مدريد الثنائي هيكتور هيريرا وكيران تريبير، ويعتمد سيميوني على تشكيلته التي تضم الحارس يان أوبلاك وأمامه رباعي الدفاع ستيفان سافيتش وفيليبي وسانتياغو أرياس ورينان لودي.

ويقود خط الوسط خورخي كوكي وتوماس بارتي مع ثنائي الأطراف يانيك كاراسكو وساؤول نيجويز مع ثنائي الهجوم أنخيل كوريا وفيتولو.

ماذا يدور في عقل كلوب؟

يبحث ليفربول أيضاً عن حصد الفوز في مواجهة أتلتيكو مدريد لتسهيل مهمته في التأهل لدور الثمانية مع مدربه الألماني يورغن كلوب، الذي أكد قبل اللقاء أنه يقدر طريقة لعب أتلتيكو وسيميوني لأنها ناجحة.

وأشار إلى أن أتلتيكو مدريد يلعب بسرعات هجومية مميزة وفلسفة واضحة مع غلق مساحات الدفاع، موضحاً أن فريقه جاهز لخوض اللقاء بشغف كبير.

ويغيب عن ليفربول لاعبه شيردان شاكيري، ويعتمد كلوب على طريقة 4-3-3 بوجود الحارس أليسون وأمامه رباعي الدفاع جوزيف غوميز وفيرجيل فان ديك وترينت أرنولد وأندريه روبرتسون.

ويقود خط الوسط فابينهو وجوردان هندرسون وجورجينهو فاينالدوم مع ثلاثي الهجوم ساديو ماني ومحمد صلاح وروبرتو فيرمينو.

وأكد محمد شوقي، لاعب ميدلسبروه الإنجليزي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن أتلتيكو مدريد يلعب بأسلوب تكتيكي واضح ومميز، موضحاً أن الروخي بلانكوس لديه أوراق هجومية قوية رغم غياب جواو فيليكس وعدم خوض دييغو كوستا مباريات منذ فترة طويلة.

وأشار إلى أن أتلتيكو سيراهن على سرعات كاراسكو وكوريا وفيتولو، موضحاً أن ليفربول لديه أسلحة هجومية قوية بوجود مثلث الرعب فيرمينو وصلاح وماني مع قدرات دفاعية قوية وصلابة مميزة مع الحارس أليسون وفان ديك مع لاعب الارتكاز فابينهو وهو ما يمثل اختباراً كبيراً لقدرات الروخي بلانكوس.