غوارديولا يحسم موقفه: لن أرحل عن مانشستر سيتي حتى لو هبطنا للدرجة الثانية

حسم المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي موقفه من الاستمرار مع الفريق، بعد العقوبة التي تعرض لها بالحرمان من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ”يويفا“، منع مانشستر سيتي من المشاركة في بطولتي دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي لموسمين؛ نتيجة انتهاك بطل الدوري الإنجليزي لقواعد اللعب المالي النظيف.

وقالت شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية: إن غوارديولا رفض تماما الرحيل عن مانشستر سيتي عقب عقوبة الحرمان من المشاركات الأوروبية.

وأشارت الشبكة، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، إلى أن غوارديولا أكد للاعبي مانشستر سيتي موقفه بالقول: ”حتى إذا قرروا هبوطنا إلى دوري الدرجة الثانية فإنني سأبقى هنا ولن أرحل“.

وأضاف غوارديولا: ”أيا كان الوضع، وأيا كان الدوري الذي سنشارك فيه، فإنني مستمر مع مانشستر سيتي، حتى ولو وضعونا في دوري الدرجة الثانية سأبقى مع الفريق. هذا هو الوقت الذي يتعين أن نؤكد فيه ولاءنا وتمسكنا بالنادي“.

وقرر مانشستر سيتي اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية للطعن على هذا القرار، حيث أكد مسؤولو السيتي أنه قرار ظالم وتسبب في تشويه سمعة النادي.

ويمتد عقد غوارديولا مع مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم المقبل، 2020/2021، وأكد المدرب الإسباني البالغ من العمر 49 عاما أنه لا ينوي على الإطلاق فسخ عقده مع السيتزنز، ولن يرحل عن الفريق إلا إذا قررت الإدارة الاستغناء عن خدماته.

وارتبط غوارديولا بالرحيل إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، أو العودة إلى ناديه الأسبق برشلونة الإسباني، إلا أن المدرب أكد مرارا أنه مستمر رفقة مانشستر سيتي، ولا يريد الرحيل عن ملعب الاتحاد.

ويخوض غوارديولا اختبارا صعبا مع مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، علما بأن فرص الفريق في الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز باتت شبه معدومة في ظل تفوق ليفربول بفارق 25 نقطة، وتربعه على القمة منفردا.