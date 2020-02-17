تعرف على المكاسب المالية لنادي ليفربول حال الفوز بالدوري الإنجليزي

أصبح نادي ليفربول على بعد 15 نقطة فقط من إعلان تتويجه رسميا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ، بغض النظر عن نتائج منافسيه.

ويحتاج ليفربول للفوز في 5 لقاءات فقط من بين 12 مباراة متبقية في المسابقة، بعد أن رفع رصيده إلى 76 نقطة، بفارق 25 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، وحامل اللقب في النسختين الأخيرتين من الدوري الإنجليزي، إلا أن السيتي لعب مباراة أقل من ليفربول.

وفي حالة تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي، فإنه سيتمكن من استعادة لقب ظل غائبا عن ”أنفيلد“ منذ عام 1990، ليكمل بذلك مسيرته الذهبية التي بدأت الموسم الماضي، بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكذلك كأس العالم للأندية.

وسوف يخوض ليفربول مواجهة نارية يوم الثلاثاء المقبل أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، على ملعب ”واندا متروبوليتانو“ في مدريد، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وبحسب موقع ”ليفربول إيكو“، فإن تتويج الريدز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم سيعزز من العائدات المالية للنادي بصورة كبيرة.

وأشار الموقع، في تقرير نشره اليوم الاثنين، إلى أن ليفربول سيحصل على 175 مليون جنيه إسترليني في صورة عائدات مالية، حال تتويجه بالبريمييرليغ، وذلك نتيجة حقوق البث التليفزيوني داخليا وخارجيا، حيث تضاعفت أرقام الطلب على متابعة مباريات ليفربول بشكل كبير منذ الموسم قبل الماضي، ووصلت إلى معدلات هائلة هذا الموسم.

وأكد الموقع أن العائدات المالية الداخلية المتوقعة لنادي ليفربول سترتفع عن الموسم الماضي، الذي سجل فيه النادي الإنجليزي 152.4 مليون جنيه إسترليني، دون أن يدخل في تلك الحسابات تتويجه بدوري أبطال أوروبا.

وتابع: ”كان ليفربول أول نادٍ في تاريخ إنجلترا يكسر حاجز الـ250 مليون جنيه إسترليني مقابل حقوق إذاعة المباريات، وذلك بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام بهدفين نظيفين في مدريد“.

ومضى الموقع يقول: ”إذا نجح ليفربول في التتويج بدوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، فإن عائدات النادي ستصل إلى معدلات تاريخية غير مسبوقة، وسوف تمكّنه من الدخول بقوة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة“.