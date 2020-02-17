لايبزيغ الألماني يرد على تقارير رحيل تيمو فيرنر إلى نادي ليفربول

رد أوليفر مينتزلاف، الرئيس التنفيذي لنادي لايبزيغ الألماني، على التقارير التي أشارت إلى تواصل نادي ليفربول معهم من أجل بحث إمكانية ضم اللاعب تيمو فيرنر.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية وألمانية، أكدت اهتمام ليفربول بضم فيرنر المتألق مع لايبزيغ ومنتخب ألمانيا في الفترة الأخيرة، وذلك بتقديم عرض قيمته 50 مليون جنيه إسترليني قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

وقال مينتزلاف في تصريحات لشبكة ”ترانسفير ماركت“ العالمية: ”نسمع هذه التقارير طوال الوقت، أحدهم يكتب شيئا ما والجميع يكررونه“.

وأضاف: ”فيرنر سعيد هنا ويريد أن يلعب بقية الموسم“.

وأردف: ”لو أنا مكانه فإنني سأرى أن هناك أندية أخرى ستسمح لفيرنر بفرصة للعب أساسيا فيها بشكل أكبر“.

وأتم: ”في النهاية، فيرنر سعيد في لايبزيغ ويريد أن يستكمل بقية مباريات الموسم معنا وتحقيق النجاحات“.

يذكر أن فيرنر يقود لايبزيغ لتصدر ترتيب الدوري الألماني بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ المتبقي له مباراة، وذلك بتسجيل 20 هدفا في المسابقة حتى الآن“.