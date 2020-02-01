هل يستعين نادي برشلونة بطبيب نفسي لمساعدة اللاعبين بسبب الخسارة أمام ليفربول وروما؟

تحدث المدرب كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، عما إذا كان بحاجة لطبيب نفسي لمساعدة اللاعبين على تجاوز الخسارتين المؤلمتين أمام روما الإيطالي، وليفربول الإنجليزي، بدوري أبطال أوروبا، في الموسمين الماضيين.

وفاز برشلونة 4/1 على روما، على ملعب كامب نو، لكن النادي الكتالوني خسر على ملعب الأولمبيكو 0/3، ليودع البطولة بعد أن كان قريبا من نصف النهائي، موسم 2017/2018.

وفي نصف نهائي الموسم الماضي فاز برشلونة 3/0 على ليفربول على ملعب كامب نو، لكن الريدز قلب الطاولة مجددا على برشلونة وفاز 4/0 على ملعب أنفيلد، ليودع برشلونة بطريقة مؤلمة للموسم الثاني على التوالي مع مدربه السابق إرنيستو فالفيردي.

وقال سيتين، في مؤتمر صحفي قبل مباراة برشلونة مع ليفانتي في الدوري الإسباني: ”نتائج برشلونة خارج ملعبه لا تليق بناد بحجم برشلونة، لدينا مباراتان مهمتان للغاية خارج ملعبنا، وسنرى ما إذا كان بإمكاننا التحسن في مثل هذه المواجهات“.

وبعد مواجهة ليفانتي، يسافر برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، ثم يلاقي ريال بيتيس، على ملعب بينتو فيامارين، في الليغا.

وعما إذا كان لاعبو برشلونة بحاجة لطبيب نفسي، قال سيتين: ”لا أعرف حتى الآن، قمت بعمل جيد دون الحاجة إلى طبيب نفسي، هناك أشياء أود الحصول عليها وأود أن أحصل عليها من نفسي“.

وأضاف سيتين الذي تولى تدريب برشلونة خلفا لفالفيردي: ”ندرك أن اللاعبين يريدون الفوز في كل حصة تدريبية، وهذا يجعل كل شيء أسهل“.

وأكمل: ”لم يسبق أن دربت فريقا بهذا المستوى، كان عليّ القتال لتجنب الهبوط، وأهدافي لم تكن كبيرة، الآن الوضع يختلف، ولكن مع الرغبة كل شيء يصبح أسهل“.

وسئل سيتين عن تراجع مستوى عدد من لاعبي برشلونة وقال: ”بوسكيتش أفضل لاعب يخرج بالكرة، إنه الأذكى بين اللاعبين الذين قابلتهم في الملاعب، يعرف متى وأين يتحرك ويمرر الكرة، وفي أي وقت سيقدم الدعم الهجومي، والتأثير الذي يحدثه بالتمرير هائل“.

وأوضح: ”أعتقد أننا نملك لاعبا جيدا لسنوات، سنركض معه بشكل أقل وسنفكر أكثر، إنها معادلة صعبة بالفعل“.

لكن سيتين اعترف بتراجع مستوى بوسكيتش، وقال: ”بالطبع حدث تراجع، إنه جيد فيما يستطيع القيام به، ولكن إذا أجبرته على فعل أشياء أخرى، فوقتها لن يصبح جيدا“.

ويحتل برشلونة، المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، وفي رصيده 43 نقطة، ويتأخر بـ 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، الذي يلاقي أتلتيكو مدريد اليوم السبت.