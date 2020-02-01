تقارير: نجم تشيلسي ثالث صفقات نادي برشلونة في الموسم الجديد

قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن البرازيلي ويليان حسم موقفه مع نادي تشيلسي الإنجليزي، مع نهاية عقده مع البلوز في يونيو 2020.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم السبت، إلى أن ويليان أبلغ إدارة تشيلسي بأنه لا يرغب في الاستمرار رفقة ”البلوز“، حيث يريد خوض تجربة جديدة خارج الملاعب الإنجليزية.

وانتقل ويليان إلى تشيلسي من أنجي الروسي في صيف 2013.

وأكدت ”ماركا“ أن ويليان سينتقل إلى برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الجاري، حيث كان البرازيلي الدولي هدفا دائما للبلوغرانا خلال المواسم الماضية.

وتابعت بقولها: ”التقى مسؤولو برشلونة مع مديري أعمال ويليان خلال الفترة الأخيرة لحسم صفقة انتقال اللاعب إلى البارسا في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة“.

وكان ويليان قريبا من الرحيل إلى برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية التي أُغلقت أبوابها مساء أمس الجمعة 31 يناير، إلا أن إدارة تشيلسي رفضت التفريط في اللاعب، نظرا للنقص الشديد في صفوف الفريق، إضافة إلى عدم إبرام أي صفقات في الميركاتو الشتوي.

ولعب ويليان 30 مباراة هذا الموسم مع تشيلسي، وأحرز 5 أهداف وصنع مثلها.

وحال انضمام ويليان رسميا إلى صفوف برشلونة فإنه سيكون الصفقة الثالثة للبارسا في الموسم الجديد، بعد التعاقد مع البرازيلي ماتيوس فرنانديز من نادي بالميراس وإعارته إلى بلد الوليد، وكذلك البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، من سبورتنغ براغا، حيث تلقبه الصحافة هناك بـ“كريستيانو رونالدو الجديد“، لكن الأخير سينضم لبرشلونة الصيف المقبل، أما فرنانديز فانتقل معارا إلى بلد الوليد.

ويملك برشلونة 43 نقطة من 21 مباراة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، متأخرا بـ3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.