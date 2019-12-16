يورغن كلوب: سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد لا يركض بعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

توقع المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي مواجهة صعبة وقوية أمام منافسه أتلتيكو مدريد الإسباني في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوقعت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ليفربول حامل لقب البطولة مع أتلتيكو مدريد، الذي لم يسبق له التتويج باللقب، لكنه خسر عديد النهائيات أبرزها نهائيا 2014 و2016.

وقال كلوب عقب القرعة: ”إنها مواجهة شيّقة. قبلها توقعت أن نواجه واحدًا من فريقي مدريد، وكان هذا ما حدث. مدريد مدينة لنا بها ذكريات رائعة وسنواجه هذه المرة أتلتيكو مدريد على ملعبه“.

ويشير كلوب بالذكريات إلى تتويج ليفربول بلقب البطولة العام الماضي بالفوز 2/0 على توتنهام على ملعب واندا متروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد.

وشدد كلوب على أن المواجهة ستكون صعبة وأوضح: ”لا أظن أن الأرجنتيني دييغو سيميوني (مدرب أتلتيكو مدريد) يركض في منزله سعيدًا بمواجهة ليفربول“.

وأردف كلوب: ”ستكون مباراة صعبة بين فريقين يعتمدان على الكثافة لكن بأساليب وتنظيم مختلفين“.

وكالعادة مزح كلوب بخصوص المواجهة وقال: ”أعتقد أننا قد نستخدم غرف ملابس أصحاب الأرض. سنسألهم بخصوص هذا الأمر“، خاصة أن فريقه استخدمها في مباراة نهائي دوري الأبطال العام الماضي“.

وتقابل ليفربول وأتلتيكو مدريد في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2008/2009، وتعادلا في كل مباراة (ذهاب وإياب) 1/1، كما تواجها مرتين في الدوري الأوروبي موسم 2009/2010، وفاز أتلتيكو مدريد ذهابًا 1/0، قبل أن يفوز ليفربول إيابًا 2/1، ليكون التأهل من نصيب النادي الإسباني مستفيدًا من قاعدة أفضلية التسجيل خارج ملعبه.