نابولي يسخر من برشلونة بعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (صورة)

سخر الحساب الرسمي على موقع ”تويتر“ لنابولي الإيطالي من منافسه برشلونة الإسباني، بعدما كشفت القرعة مواجهتهما مع بعض في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكّر نابولي منافسه برشلونة بكابوس كوستاس مانولاس، المدافع السابق لروما والحالي لنابولي، الذي نجح في إقصاء برشلونة قبل موسمين من دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا من رأسية بعد ركلة ركنية.

وغرد حساب نابولي على موقع ”تويتر“ ”حان الوقت لنظهر قدراتنا في الركلات الركنية“.

وفي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2017/2018، تغلب برشلونة بنتيجة 4/1 على روما على ملعب كامب نو، وظن كثيرون أن النادي الكتالوني انتزع بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، لكن روما حقق الـ ”ريمونتادا“، وفاز على ملعب الأولمبيكو بنتيجة 3/0، وكان الهدف الثالث بتوقيع كوستاس مانولاس في الدقيقة 82، ليتأهل النادي الإيطالي إلى نصف النهائي مستفيدًا من قاعدة أفضلية التسجيل خارج ملعبه.

Time to practice our corners ????‍♂️ https://t.co/lTIg0Jugii — Official SSC Napoli ???? (@MessiShoots) December 16, 2019

وتمثل الركلات الركنية كابوسًا لبرشلونة في دوري الأبطال، فبعد أن فاز 3/0 على ليفربول في نصف نهائي الموسم الماضي، خسر النادي الكتالوني على ملعب أنفيلد 4/0، وجاء الهدف الرابع من ركلة ركنية غريبة لعبها ترينت ألكسندر أرنولد وسجلها ديفوك أوريغي

ويحل برشلونة ضيفًا على نابولي يوم 25 فبراير، على ملعب سان باولو، قبل أن يتقابلا في الإياب على ملعب كامب نو في 18 مارس.

ولم يسبق لبرشلونة ونابولي أن تقابلا في مباراة رسمية.