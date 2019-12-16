قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا تكتب تاريخًا جديدًا لغوارديولا أمام ريال مدريد

يستعد المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، لصدام جديد مع ريال مدريد خلال مسيرته التدريبية، وهذه المرة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوقعت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الإثنين، عن وقوع مانشستر سيتي في مواجهة صعبة أمام ريال مدريد البطل التاريخي للمسابقة.

وبحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن غوارديولا لم يلتقِ طوال مسيرته التدريبية بفريق أكثر من مبارياته ضد ريال مدريد.

وأوضحت الشبكة أن غوارديولا واجه ريال مدريد 17 مرة من قبل، حيث نجح في تحقيق الفوز 9 مرات، بينما سيطر التعادل على 4 مواجهات وانتصر النادي الملكي في 4 مناسبات.

وعلى مستوى دوري أبطال أوروبا، غوارديولا واجه ريال مدريد 4 مرات، فاز المدر الإسباني مرة واحدة وخسر مرتين وتعادل في مناسبة وحيدة.

وحقق غوارديولا لقبين في دوري أبطال أوروبا وكانا موسمي 2008/2009، و2010/2011، عندما كان مدربًا لبرشلونة في حقبة ذهبية (2008_2012)، لكن لم يحرز اللقب في 3 مواسم مع بايرن ميونخ، وهذا موسمه الرابع مع مانشستر سيتي، ويأمل أن يقود الفريق الإنجليزي للقب، مع تلاشي حظوظه في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي.

وعلق إيميليو بوتراغينيو مدير العلاقات المؤسسية لريال مدريد، على وقوع ريال مدريد مع مانشستر، وقال في تصريحات أبرزها موقع ”يويفا“: ”كل الفرق في القرعة كانت صعبة، مانشستر سيتي خصم رائع من جميع النواحي“.

وأضاف ”ستكون مباراة رائعة ونحن بحاجة إلى إعداد أنفسنا جيدًا لها. يعرف اللاعبون ما تعنيه هذه المسابقة للنادي، ومواجهة مانشستر سيتي ستسمح لنا بتقديم كل ما لدينا“.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب على ملعب سانتياغو برنابيو يوم 26 فبراير/شباط المقبل، بينما يلتقي الفريقان في الإياب يوم 17 مارس/ آذار على ملعب الاتحاد.

ولعب ريال مدريد ومانشستر سيتي 4 مباريات في دوري أبطال أوروبا، البداية كانت في دور المجموعات لموسم 2012/2013، وفاز ريال مدريد 3/2 ذهابًا، في حين تعادلا إيابًا 1/1.

والمواجهة الثانية كانت في نصف نهائي موسم 2015/2016، وتعادلا سلبيًا ذهابًا في إنجلترا، قبل أن يفوز ريال مدريد على سانتياغو برنابيو 1/0 في الإياب.