ماذا قال فالفيردي عن مباراة برشلونة ونابولي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ؟

أسفرت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت الإثنين، في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية، عن وقوع نابولي الإيطالي مع نادي برشلونة.

وتلعب مباراة الذهاب بين برشلونة ونابولي في الخامس والعشرين من فبراير ألفين وعشرين، على ملعب سان باولو في إيطاليا، وتلعب مباراة الإياب في الثامن عشر من مارس على ملعب كامب نو معقل برشلونة.

ولم يسبق لبرشلونة أن لعب مع نابولي، ما يعني أن النادي الإيطالي قد يكون ضحية جديدة للنجمين ليونيل ميسي ولويس سواريز.

فالفيردي يحذر من نابولي

وحذر إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، اللاعبين والمشجعين من نابولي الإيطالي الذي سيلاقي برشلونة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي، خلال تصريحاته لقناة ناديه الرسمية: ”نابولي خصم قوي ومُعقد، وفي ملعبه تكون الأجواء رائعة، لا تعرف أبدًا كيف سيكون مستواهم حين نلعب ضدهم، فهم يملكون لاعبين مميزين مثل ميرتينز وإنسيني، وخلال مبارياتنا ضدهم في الولايات المتحدة الأمريكية، أظهروا كفاءة في خط الوسط“.

وأضاف: ”نابولي فريق يلعب بشكل جيد، وسنرى كيف سيكون المستوى حين نلعب ضدهم“.

وواجه فالفيردي منافسه نابولي سابقًا حين كان مدربًا لأتلتيك بيلباو، العام ألفين وأربعة عشر، حيث تعادل في إيطاليا ذهابًا، قبل أن ينتصر في الإياب ثلاثة واحد.

واختتم فالفيردي: ”الأجواء في ملعب نابولي قوية، والجماهير الحاضرة حماسية، لكننا معتادون على اللعب في مثل هذه الملاعب، وكل شيء في هذه المباراة سيكون رائعًا“.

من جهته، قال جييرمو آمور، المدير الرياضي لبرشلونة في تصريحات أبرزتها صحيفة ”ماركا“: ”جميع الفرق معقدة، ولقد أوقعتنا القرعة مع نابولي وهم فريق يجب احترامه“.

وأضاف: ”حتى فبراير ومارس عندما يحين موعد مباريات ثمن النهائي يجب علينا الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة“.

ويسعى برشلونة للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن الفريق منذ آخر تتويج العام 2015، عندما تغلب 3/1 على يوفنتوس الإيطالي في المباراة النهائية.

وفيما يلي نتائج قرعة دور الـ16:

مواعيد مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا:

جولة الذهاب

يوم 18 فبراير

بروسيا دورتموند – باريس سان جيرمان، على ملعب سيجنال إدونا بارك في ألمانيا.

أتلتيكو مدريد – ليفربول، على ملعب واندا متروبوليتانو في إسبانيا.

يوم 19 فبراير

أتلانتا – فالنسيا، على ملعب جوسيبي مياتزا في إيطاليا.

.توتنهام – لايبزيغ، على ملعب توتنهام سبيرز في إنجلترا

يوم 25 فبراير

تشيلسي – بايرن ميونخ، على ملعب ستامفورد بريدج في إنجلترا.

.نابولي – برشلونة، على ملعب سان باولو في إيطاليا

يوم 26 فبراير

ريال مدريد – مانشستر سيتي، على ملعب سانتياغو برنابيو في إسبانيا.

.ليون – يوفنتوس، على ملعب الأضواء في فرنسا

جولة الإياب

يوم 10 مارس

.فالنسيا – أتلانتا، على ملعب ميتسايا في إسبانيا

.لايبزيغ – توتنهام، على ملعب ريد بول آرينا في ألمانيا

يوم 11 مارس

باريس سان جيرمان – بروسيا دورتموند، على ملعب حديقة الأمراء.

.ليفربول – أتلتيكو مدريد، على ملعب أنفيلد

يوم 17 مارس

مانشستر سيتي – ريال مدريد، على ملعب الاتحاد في إنجلترا.

.يوفنتوس – ليون، على ملعب أليانز آرينا في إيطاليا

يوم 18 مارس

بايرن ميونخ – تشيلسي، على ملعب أليانز آرينا في ألمانيا.

.برشلونة – نابولي، على ملعب كامب نو في إسبانيا