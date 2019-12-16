تعديلات مهمة تطبق في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا عن مواجهات متوازنة إلى حد كبير، حيث يلتقي ريال مدريد الفائز باللقب 13 مرة مع مانشستر سيتي بطل إنجلترا، بينما سيواجه ليفربول حامل اللقب منافسه أتلتيكو مدريد بقيادة المدرب دييغو سيميوني.

وسيواجه يوفنتوس بطل إيطاليا منافسه أولمبيك ليون الفرنسي، بينما سيلعب باريس سان جيرمان مع بروسيا دورتموند، ويتقابل برشلونة مع نابولي صاحب الأداء غير المتوقع.

وسيلتقي توتنهام هوتسبير بقيادة المدرب جوزيه مورينيو مع رازن بال شبورت لايبزيغ الذي يظهر في أدوار خروج المغلوب لأول مرة، بينما أوقعت القرعة تشيلسي أمام بايرن ميونخ.

وفيما يلي أبرز الحقائق التي أسفرت عنها القرعة التي سحبت اليوم الإثنين في نيون بسويسرا، حيث مقر الاتحاد الأوروبي (اليويفا):

1-برشلونة و نابولي سيتواجهان لأول مرة في مباراة رسمية، حيث التقى الفريقان من قبل خمس مباريات وديًا فاز النادي الكتالوني في ثلاث ونابولي مرة واحدة والتعادل كان في واحدة أيضًا.

2- سيلتقي تشيلسي مع بايرن ميونخ للمرة الأولى منذ نهائي 2012، التي فاز بها البلوز 4-3 بركلات الترجيح، وكان قائد الفريق آنذاك فرانك لامبارد المدير الفني الحالي للنادي الإنجليزي.

3= توتنهام هوتسبير واجه العديد من الأندية الألمانية التي كانت صاحبة الرقم القياسي في مواجهاته في دوري الأبطال، حيث التقى عشر مرات مع أندية ألمانية، لكن ستكون المباراة المقبلة في دور الستة عشر الأولى أمام لايبزيغ.

4- في المواسم الثلاثة الماضية خاض ليفربول ثلاث مباريات نهائية واحدة في الدوري الأوروبي واثنتين في دوري الأبطال، لكنه لم يخرج أبدا من أدوار خروج المغلوب تحت قيادة يورغن كلوب.

5- آخر لقاء جمع ليفربول مع أتلتيكو مدريد كان في قبل نهائي الدوري الأوروبي موسم 2010/2009 وخسره النادي الإنجليزي.

6- لم يفز مانشستر سيتي حتى الآن على العملاق الإسباني، حيث تعادل مرتين وخسر في مثلهما في أربع مواجهات سابقة.

7- لم يلتقَ أي فريق يقوده المدير الفني بيب غوارديولا في مسيرته أكثر من ريال مدريد، حيث فاز المدير الفني الإسباني في تسع مرات وتعادل في أربع وخسر مثلها في 17 مباراة جمعته بريال مدريد سابقًا.

تعديلات مهمة

1- السماح بـ4 تغييرات منهم 1 في الوقت الإضافي.

2- مسموح بتسجيل 3 لاعبين جدد لكل الأندية في دور ال16، من دون قيود سواء لعبوا في المجموعات بنفس البطولة مع فريق آخر أو لم يلعبوا.

3- السماح للأندية بحضور القائمة كاملة في المباراة، وليس 18 لاعبًا فقط.

4- السماح للأجهزة الفنية بحمل أجهزة إلكترونية سواء ”هاتف أو تابلت أو حاسب آلي شخصي“

مواعيد الأدوار المقبلة

ستقام مباريات ذهاب دور الثمانية في يومي السابع والثامن من ابريل/نيسان 2020 والعودة بعدها بأسبوع، أما قبل النهائي ستجرى مباراة الذهاب يومي 28و29 من الشهر ذاته والعودة في الخامس والسادس من مايو/آيار.

والنهائي سيقام في استاد أتاتورك في إسطنبول في 30 مايو/آيار 2020.