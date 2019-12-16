مواعيد مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

أوقعت قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي سحبت، اليوم الإثنين، في سويسرا ريال مدريد الفائز باللقب 13 مرة مع مانشستر سيتي بطل إنجلترا، بينما سيواجه ليفربول حامل اللقب منافسه أتليتيكو مدريد بقيادة المدرب دييغو سيميوني. ‭ ‬

ولم يفز سيتي حتى الآن على العملاق الإسباني، حيث تعادل مرتين وخسر في مثلهما في أربع مواجهات سابقة. ‭ ‬

وسيواجه يوفنتوس بطل إيطاليا منافسه أولمبيك ليون الفرنسي، بينما سيلعب باريس سان جيرمان مع بروسيا دورتموند، ويتقابل برشلونة مع نابولي صاحب الأداء غير المتوقع. ‭ ‬

وسيلتقي توتنهام هوتسبير بقيادة المدرب جوزيه مورينيو مع رازن بال شبورت لايبزيغ الذي يظهر في أدوار خروج المغلوب لأول مرة، بينما أوقعت القرعة تشيلسي أمام بايرن ميونخ.

مواعيد مباريات دور ال16 من دوري أبطال أوروبا:

جولة الذهاب

يوم 18 فبراير

بوروسيا دورتموند – باريس سان جيرمان على ملعب سيجنال إدونا بارك في ألمانيا

أتلتيكو مدريد – ليفربول على ملعب واندا متروبوليتانو في إسبانيا

يوم 19 فبراير

أتلانتا – فالنسيا على ملعب جوسيبي مياتزا في إيطاليا

توتنهام – لايبزيغ على ملعب توتنهام سبيرز في إنجلترا

يوم 25 فبراير

تشيلسي – بايرن ميونخ على ملعب ستامفورد بريدج في إنجلترا

نابولي – برشلونة على ملعب سان باولو في إيطاليا

يوم 26 فبراير

ريال مدريد – مانشستر سيتي على ملعب سانتياجو برنابيو في إسبانيا

ليون – يوفنتوس على ملعب الأضواء في فرنسا

جولة الإياب

يوم 10 مارس

فالنسيا – أتلانتا على ملعب ميتسايا في إسبانيا

لايبزيغ – توتنهام على ملعب ريد بول آرينا في ألمانيا

يوم 11 مارس

باريس سان جيرمان – بوروسيا دورتموند على ملعب حديقة الأمراء

ليفربول – أتلتيكو مدريد على ملعب أنفيلد

يوم 17 مارس

مانشستر سيتي – ريال مدريد على ملعب الاتحاد في إنجلترا

يوفنتوس – ليون على ملعب أليانز آرينا في إيطاليا

يوم 18 مارس

بايرن ميونخ – تشيلسي على ملعب أليانز آرينا في ألمانيا

برشلونة – نابولي على ملعب كامب نو في إسبانيا