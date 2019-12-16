نتائج قرعة دور الـ(16) من دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد ضد مانشستر سيتي وليفربول يواجه أتلتيكو مدريد

أسفرت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت اليوم الاثنين، في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية، عن العديد من المواجهات النارية.

ويصطدم ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في هذه البطولة (13 لقبًا) بمانشستر سيتي، فيما يواجه ليفربول حامل اللقب نظيره أتلتيكو مدريد.

نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا:

بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

أتلانتا ضد فالنسيا

أتلتيكو مدريد ضد ليفربول

تشيلسي ضد بايرن ميونخ

ليون الفرنسي ضد يوفنتوس

توتنهام ضد لايبزيغ

نابولي ضد برشلونة

وتأهل في الصدارة كل من برشلونة، بايرن ميونخ، يوفنتوس، لايبزيغ، ليفربول، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، فالنسيا.

فيما صعد إلى دور الـ16 من الدور الثاني كل من أتالانتا، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، بوروسيا دورتموند، ليون، نابولي، ريال مدريد، توتنهام هوتسبير.

وكانت منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات البطولة انتهت الأربعاء الماضي.

وفي ما يأتي أبرز التفاصيل المرتبطة بحفل سحب القرعة:

الفرق المتأهلة

يشارك 16 فريقًا في قرعة ثمن النهائي (دور الـ16)، بعدما حلت في المركز الأول أو الثاني في المجموعات الثماني خلال الدور الأول.

وتوزع هذه الفرق على مستويين هما الأول والثاني، تبعًا لمركزها في دور المجموعات، وذلك كالآتي:

المستوى الأول: برشلونة وفالنسيا الإسبانيان، ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيان، بايرن ميونخ ولايبزيغ الألمانيان، يوفنتوس الإيطالي، باريس سان جيرمان الفرنسي.

المستوى الثاني: أتالانتا ونابولي الإيطاليان، أتلتيكو مدريد وريال مدريد الإسبانيان، تشيلسي وتوتنهام الإنجليزيان، بوروسيا دورتموند الألماني، ليون الفرنسي.

قواعد عامة

– يتم وضع الأندية الستة عشر في وعاءين، وعاء يضم 8 أندية وهي التي جاءت بالمركز الأول في مجموعاتها، ووعاء يضم 8 أندية أخرى وهي التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها.

– تخوض الفرق المصنفة في المستوى الأول مباراة الإياب على أرضها.

-لن يخوض أي فريق مباراة في ثمن النهائي ضد فريق واجهه في دور المجموعات.. فعلى سبيل المثال لن يستطيع ليفربول ملاقاة نابولي نظرًا لتواجدهما سويًّا في المجموعة الخامسة.

-لن يخوض أي فريق في ثمن النهائي مواجهة ضد فريق من بلاده.. فعلى سبيل المثال لن يستطيع ليفربول ملاقاة تشيلسي أو توتنهام لأنهما إنجليزيان مثله، وهكذا.

مواعيد المباريات

تقرر خوض مباريات ذهاب ثمن النهائي أيام 18، 19، 25 و26 فبراير/ شباط عام 2020، على أن تقام جولة الإياب أيام 10، 11، 17 و18 مارس / آذار.

وفور انتهاء منافسات دور الـ16، سيجري اليويفا قرعة أخرى لدور الـ8 ونصف النهائي وكذلك المباراة النهائية يوم 20 مارس/ آذار من العام المقبل.

وبالنسبة لقرعة المباراة النهائية، فإنها ستكون لتحديد المضيف والضيف للقاء، حيث يستحوذ الأول على بعض الامتيازات، منها اللعب بالطاقم الأساسي حال تعارض الألوان، والاستئثار بغرفة خلع الملابس الرئيسية في الملعب، وغيرها.

