غابرييل جيسوس: أردت قتل نفسي بسبب فشلي في تسجيل الأهداف

قال غابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه وضع نفسه تحت ضغط شديد للعودة لهز الشباك، ساهم ذلك في تجاوز المهاجم البرازيلي مئة هدف في مسيرته أمس الأربعاء.

وغاب الدولي البرازيلي عن هز الشباك لأكثر من 700 دقيقة خلال 10 مباريات بين أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني الماضيين، سواء مع ناديه أو منتخب بلاده وسط معاناة سيتي في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي وتراجعه للمركز الثالث.

ونقلت صحيفتا ”تليغراف“ و“إندبندنت“ البريطانية عن جيسوس قوله: ”بصراحة الشهر الماضي لم أكن على ما يرام ولم أكن سعيدًا. شاركت في 9 أو 10 مباريات ولم أسجل وأهدرت عدة فرص لذلك لم أكن سعيدًا.

وتابع: ”لا يمكن أن أتحدث عن باقي اللاعبين بل عن نفسي فقط. لكن عندما لا أكون راضيًا عن نفسي أريد أن أوجه المسدس إلى رأسي لأن الأمر يكون صعبًا للغاية بالنسبة لي“.

وواصل: ”عندما تسنح لي فرصة في بعض الأحيان أهدرها لأني أعتقد أني أضع ضغوطًا كثيرة علي. دائمًا ما أفكر وأقول لنفسي يجب أن أسجل لأني ألعب لنادٍ كبير وفي بطولات كبيرة ومع لاعبين كبار، وهذا يمثل ضغطًا شديدًا“.

ويأتي جيسوس كمهاجم بديل للأرجنتيني سيرجيو أغويرو واعترف المهاجم البرازيلي بشعوره بالإحباط مطلع هذا الموسم عندما وضعه مدربه بيب غوارديولا على مقاعد البدلاء واعتمد على أغويرو.

لكنه دخل التشكيلة الأساسية خلال الأسابيع الأخيرة بعد إصابة أغويرو، وعاد المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا لهز الشباك إذ سجل 5 أهداف في آخر 3 مباريات بينها ثلاثية في الفوز 4/1 على دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.

وأضاف جيسوس: ”أنا في منافسة فردية مع سيرجيو. منافسة ودية. أتمنى عندما يعود يسجل أيضًا. دائمًا أريده أن يساعد الفريق وباقي زملائه. عندما ألعب أنا يفعل هو الشيء ذاته.

وأكمل: ”تعلمت منه الكثير؛ لأنه سجل الكثير من الأهداف للنادي وطوال مسيرته، لكني سعيد بوصولي إلى 101 هدف في مسيرتي“.