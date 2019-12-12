التشكيلة المثالية للجولة السادسة بدوري أبطال أوروبا (صورة)

أعلن الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا، اليوم الخميس، التشكيلة المثالية للجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي شهدت غياب النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، رغم تسجيله هدفًا رائعًا في مرمى ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وشهدت التشكيلة المثالية تواجد البرازيلي أليسون باكير حارس مرمى ليفربول، وغابريل جيسوس، وفيل فودين، لاعبي مانشستر سيتي، كما تواجد جواو فيليكس، وفيليبي، ثنائي أتلتيكو مدريد.

وفيما يلي التشكيلة المثالية للجولة السادسة بدوري أبطال أوروبا:

حراسة المرمى: أليسون باكير (ليفربول).

خط الدفاع: أليكس جريمالدو (بنفيكا)، روبين جوسينس (أتالانتا)، فيليب (أتلتيكو مدريد)، تيموثي كاستانيي (أتالانتا).

خط الوسط: فيل فودين (مانشستر سيتي)، جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد)، بيزي (بنفيكا).

خط الهجوم: كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، ميليك (نابولي)، غابرييل جيسوس (مانشستر سيتي).

وبعد اكتمال الأندية الـ16 ستُجرى قرعة الدور المقبل في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في نيون بسويسرا يوم الاثنين المقبل 16 ديسمبر/ كانون الأول الحالي في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت وسط أوروبا (13:00 بوقيت القاهرة و14:00 بتوقيت مكة المكرمة).

الأندية المتأهلة

وتم تقسيم الأندية الستة عشر التي تأهلت إلى أدوار خروج المغلوب إلى أصحاب الصدارة في المجموعات الـ8 (رؤوس المجموعات) وأصحاب المركز الثاني:

رؤوس المجموعات:

برشلونة (المجموعة السادسة)، وبايرن ميونخ (المجموعة الثانية)، يوفنتوس (المجموعة الرابعة)، ولايبزيغ (المجموعة السابعة)، وليفربول حامل اللقب (المجموعة الخامسة) ،ومانشستر سيتي (المجموعة الثالثة)، وباريس سان جيرمان (المجموعة الأولى)، وفالنسيا (المجموعة الثامنة).

أصحاب المركز الثاني:

أتلانتا (المجموعة الثالثة)، وتشيلسي (المجموعة الثامنة)، وبروسيا دورتموند (المجموعة السادسة)، وأولمبيك ليون (المجموعة السابعة)، ونابولي (المجموعة الخامسة)، وريال مدريد (المجموعة الأولى)، وتوتنهام هوتسبر (المجموعة الثانية)، وأتلتيكو مدريد (المجموعة الرابعة).