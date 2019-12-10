إنسو فاتي يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع برشلونة ويدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا (فيديو)

دخل إنسو فاتي مهاجم برشلونة الشاب تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما أصبح أصغر لاعب يسجل هدفًا في البطولة عندما أحرز هدف الفوز لفريقه خارج أرضه في مرمى إنتر ميلان ليقصي الفريق الإيطالي من دور المجموعات.

وقال موقع Opta للإحصائيات إن فاتي في عمر 17 عامًا و40 يومًا فقط بات أصغر هداف في تاريخ دوري الأبطال بهدفه في مرمى إنتر ميلان في إيطاليا.

واحتاج فاتي إلى خمس دقائق فقط بعدما شارك بدلًا من كارلس بيريز صاحب الهدف الأول للنادي الكتالوني في مرمى إنتر ليسجل هدفه الوحيد الذي أدخله التاريخ.

هدف ⚽️ النجم الصاعد فاتي يقضي على أحلام صاحب الأرض! إنتر 1 برشلونة 2#beINUCL #InterBarca pic.twitter.com/up4Y0CGInP — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2019

17y 40d – Ansu Fati has become the youngest goalscorer in Champions League history, scoring for Barcelona tonight aged just 17 years and 40 days. Whippersnapper. #UCL #INTBAR pic.twitter.com/z8TRAsr9Z9 — OptaJoe (@OptaJoe) December 10, 2019

وانتقل إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي للمشاركة في الدوري الأوروبي بعد خسارته وفوز بروسيا دورتموند الألماني على سلافيا براغ ليقتنص المقعد الثاني في المجموعة ويصعد إلى دور الستة عشر.

وأعلن برشلونة الأسبوع الماضي أنه وقع عقدًا جديدًا مع إنسو فاتي أصغر لاعب يهز الشباك مع العملاق الكتالوني في الليغا ليبقى اللاعب الصاعد في صفوفه حتى 2022 مع رفع قيمة الشرط الجزائي ليصل إلى 170 مليون يورو (187 مليون دولار).

وشارك فاتي في أغسطس/ آب مع الفريق الأول لبرشلونة الذي كان يعاني حينها من سلسلة إصابات وسجل اسمه في تاريخ النادي حين هز الشباك في التعادل 2-2 أمام أوساسونا وكان عمره 16 عامًا و304 أيام ليحل بدلًا من بويان كركيتش كأصغر لاعب يحرز أهدافًا مع برشلونة في الدوري الإسباني.

وشارك فاتي، الذي أكمل عامه 17 في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في 11 مباراة إجمالًا مع الفريق الأول لبرشلونة هذا الموسم منها أربع مرات أساسيًا كما سجل هدفين.