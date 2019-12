إنسو فاتي يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع برشلونة ويدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا (فيديو)

دخل إنسو فاتي مهاجم برشلونة الشاب تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما أصبح أصغر لاعب يسجل هدفًا في البطولة عندما أحرز هدف الفوز لفريقه خارج أرضه في مرمى إنتر ميلان ليقصي الفريق الإيطالي من دور المجموعات.

وقال موقع Opta للإحصائيات إن فاتي في عمر 17 عامًا و40 يومًا فقط بات أصغر هداف في تاريخ دوري الأبطال بهدفه في مرمى إنتر ميلان في إيطاليا.

واحتاج فاتي إلى خمس دقائق فقط بعدما شارك بدلًا من كارلس بيريز صاحب الهدف الأول للنادي الكتالوني في مرمى إنتر ليسجل هدفه الوحيد الذي أدخله التاريخ.

17y 40d – Ansu Fati has become the youngest goalscorer in Champions League history, scoring for Barcelona tonight aged just 17 years and 40 days. Whippersnapper. #UCL #INTBAR pic.twitter.com/z8TRAsr9Z9

