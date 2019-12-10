هدف مباراة برشلونة وإنتر ميلان: 1-0 للفريق الكتالوني (فيديو)

تقدم كارليس بيريز مهاجم نادي برشلونة الإسباني بهدف في شباك إنتر ميلان الإيطالي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ”جوزيبي مياتزا“ بمنافسات الجولة السادسة والأخيرة لدوري أبطال أوروبا.

وأرحز غريزمان هدفه في الدقيقة 24 من تمريرة لزميله فيدال.

يحتل برشلونة صدارة ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، وضمن التأهل وصدارة الترتيب بغض النظر عن نتيجة اللقاء.

ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 7 نقاط وهو نفس رصيد دورتموند، ويتفوق إنتر في المواجهات المباشرة بفوزه بثنائية دون رد بينما خسر بنتيجة 2-3 في ألمانيا.

وينتظر دورتموند هدية برشلونة بتعطيل إنتر مقابل فوز الفريق الألماني، بينما يتطلع الفريق الإيطالي لحسم التأهل بتحقيق الفوز بغض النظر عن نتيجة مباراة دورتموند.

ولم يفز إنتر على برشلونة سوى مرة وحيدة، ولكنها تاريخية بنتيجة 3-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان وقتها البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق.