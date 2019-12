هدف محمد صلاح خلال مباراة ليفربول وسالزبورغ بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

أحرز الدولي المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي هدفًا رائعًا خلال مباراة فريقه أمام سالزبورغ النمساوي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

واستغل صلاح خطأ دفاع سالزورغ وراوغ الحارس من خارج منطقة الجزاء وسدد بيمناه في المرمى محرزًا الهدف الثاني لفريق.

وكان نابي كيتا قد أحرز الهدف الأول قبله بدقيقتين.

Mo Salah has missed sitters all game but then went on to score this with his weaker foot.

How on earth did he score that? ????

