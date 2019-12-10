هدف محمد صلاح خلال مباراة ليفربول وسالزبورغ بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

أحرز الدولي المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي هدفًا رائعًا خلال مباراة فريقه أمام سالزبورغ النمساوي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

واستغل صلاح خطأ دفاع سالزورغ وراوغ الحارس من خارج منطقة الجزاء وسدد بيمناه في المرمى محرزًا الهدف الثاني لفريق.

وكان نابي كيتا قد أحرز الهدف الأول قبله بدقيقتين.

Mo Salah has missed sitters all game but then went on to score this with his weaker foot. How on earth did he score that? ???? pic.twitter.com/ECavtj2bEK — Goal HQ (@goalhq_) December 10, 2019

وتقام في نفس الجولة مباراة نابولي الإيطالي أمام جينك البلجيكي، في مهمة الحسم للتأهل عبر هذه المجموعة التي تشهد منافسة قوية على مقعدي التأهل حتى اللحظات الأخيرة.

يتصدر ليفربول حامل اللقب ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط وخلفه نابولي برصيد 8 نقاط ثم رد بول سالزبورغ برصيد 7 نقاط، وأخيرًا جينك برصيد نقطة واحدة.

ويبقى جينك بعيدًا عن صراع التأهل، ويحتاج رد بول سالزبورج لسيناريو واحد للتأهل وهو الفوز؛ لأن التعادل حتى في حال هزيمة نابولي والتساوي برصيد 8 نقاط يصعد بالفريق الإيطالي نتيجة التفوق في اللقاءات المباشرة.

ويبحث رد بول سالزبورغ عن الفوز على ليفربول ليضمن التأهل في حالة فوز نابولي، خاصة أن لقاء آنفيلد انتهى بفوز الريدز بنتيجة 4-3، وهو ما يجعل فرصة المواجهات المباشرة متاحة للفريق النمساوي حال الفوز بفارق هدفين أو بفارق هدف بنتيجة أقل من 4-3.

ويصعد ليفربول حال حصد نقطة واحدة من موقعة سالزبورغ، وحتى في حالة الهزيمة يصعد إذا خسر نابولي أمام جينك.