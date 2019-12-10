التشكيلة الرسمية لمباراة ليفربول ضد سالزبورغ في دوري أبطال أوروبا

أعلن يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، التشكيلة الرسمية لفريقه في مواجهة نظيره سالزبورغ، مساء اليوم الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وتقام في نفس الجولة مباراة نابولي الإيطالي أمام جينك البلجيكي، في مهمة الحسم للتأهل عبر هذه المجموعة التي تشهد منافسة قوية على مقعدي التأهل حتى اللحظات الأخيرة.

وجاءت تشكيلة ليفربول كالآتي: أليسون – أرنولد – فان دايك – لوفرين – روبرتسون – هندرسون – فينالدوم – نابي كيتا – محمد صلاح – ساديو ماني – فيرمينو.

فيما جاءت تشكيلة سالزبورغ كالآتي:

ترتيب المجموعة وسيناريوهات التأهل

يتصدر ليفربول حامل اللقب ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط وخلفه نابولي برصيد 8 نقاط ثم رد بول سالزبورغ برصيد 7 نقاط، وأخيرًا جينك برصيد نقطة واحدة.

ويبقى جينك بعيدًا عن صراع التأهل، ويحتاج رد بول سالزبورج لسيناريو واحد للتأهل وهو الفوز؛ لأن التعادل حتى في حال هزيمة نابولي والتساوي برصيد 8 نقاط يصعد بالفريق الإيطالي نتيجة التفوق في اللقاءات المباشرة.

ويبحث رد بول سالزبورغ عن الفوز على ليفربول ليضمن التأهل في حالة فوز نابولي، خاصة أن لقاء آنفيلد انتهى بفوز الريدز بنتيجة 4-3 وهو ما يجعل فرصة المواجهات المباشرة متاحة للفريق النمساوي حال الفوز بفارق هدفين أو بفارق هدف بنتيجة أقل من 4-3.

ويصعد ليفربول حال حصد نقطة واحدة من موقعة سالزبورغ، وحتى في حالة الهزيمة يصعد إذا خسر نابولي أمام جينك.

كلوب.. ومهمة الحسم

يبحث المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن الحسم والتأهل بصفة رسمية، وتجنب كابوس الخروج المبكر إذا تعثر بالهزيمة في النمسا وفاز نابولي.

ووصف كلوب المباراة بأنها أشبه بنهائي دوري أبطال أوروبا بالنسبة له، خاصة أن سالزبورغ ليس أمامه فرصة سوى الفوز على ليفربول وبالتالي سيكون اللقاء صعبًا.