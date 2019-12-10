موقف محمد صلاح والموعد والتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول ضد سالزبورغ

يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على رد بول سالزبورغ النمساوي، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام في نفس الجولة مباراة نابولي الإيطالي أمام جينك البلجيكي، في مهمة الحسم للتأهل عبر هذه المجموعة التي تشهد منافسة قوية على مقعدي التأهل حتى اللحظات الأخيرة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة ليفربول ضد رد بول سالزبورج وسيناريوهات التأهل في هذه المجموعة بدوري أبطال أوروبا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة التاسعة إلا خمس دقائق مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية على ملعب ”رد بول آرينا“ في النمسا، وفي نفس التوقيت يستضيف نابولي فريق جينك في إيطاليا.

وتذاع مباراة ليفربول ورد بول سالزبورغ عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي، وتذاع مباراة نابولي وجينك عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق محمد بركات.

ترتيب المجموعة وسيناريوهات التأهل

يتصدر ليفربول حامل اللقب ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط وخلفه نابولي برصيد 8 نقاط ثم رد بول سالزبورغ برصيد 7 نقاط، وأخيرًا جينك برصيد نقطة واحدة.

ويبقى جينك بعيدًا عن صراع التأهل، ويحتاج رد بول سالزبورج لسيناريو واحد للتأهل وهو الفوز؛ لأن التعادل حتى في حال هزيمة نابولي والتساوي برصيد 8 نقاط يصعد بالفريق الإيطالي نتيجة التفوق في اللقاءات المباشرة.

ويبحث رد بول سالزبورغ عن الفوز على ليفربول ليضمن التأهل في حالة فوز نابولي، خاصة أن لقاء آنفيلد انتهى بفوز الريدز بنتيجة 4-3 وهو ما يجعل فرصة المواجهات المباشرة متاحة للفريق النمساوي حال الفوز بفارق هدفين أو بفارق هدف بنتيجة أقل من 4-3.

ويصعد ليفربول حال حصد نقطة واحدة من موقعة سالزبورغ، وحتى في حالة الهزيمة يصعد إذا خسر نابولي أمام جينك.

كلوب.. ومهمة الحسم

يبحث المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن الحسم والتأهل بصفة رسمية وتجنب كابوس الخروج المبكر إذا تعثر بالهزيمة في النمسا وفاز نابولي.

ووصف كلوب المباراة بأنها أشبه بنهائي دوري أبطال أوروبا بالنسبة له، خاصة أن سالزبورغ ليس أمامه فرصة سوى الفوز على ليفربول وبالتالي سيكون اللقاء صعبًا.

ويغيب عن ليفربول بعض لاعبيه للإصابة مثل فابينهو وآدم لالانا وجويل ماتيب وناثانيل كلاين، ويعتمد كلوب على طريقته التي تضم الحارس أليسون باكير وأمامه الرباعي فيرجيل فان ديك وديان لوفرين وترينت أرنولد وأندري روبرتسون في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط جوردان هندرسون وبجواره جورجينهو فاينالدوم وأليكس تشامبرلين، بينما يقود خط الهجوم محمد صلاح بعد اكتمال شفائه بنسبة 100% وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

مفاجأة سالزبورغ

يبحث فريق رد بول سالزبورغ بقيادة مدربه جيسي مارش عن تحقيق المفاجأة وحصد الفوز على حساب ليفربول والتأهل.

ويملك الفريق النمساوي قدرات هجومية متميزة مع وجود نجمه النرويجي إيرلينغ هالاند الذي سجل 8 أهداف في البطولة القارية، ويحتل وصافة ترتيب هدافي دوري الأبطال.

ويغيب عن رد بول سالزبورغ باتريك فاركاس والحارس أليكسندر واكي وأنطوان بيرنرد للإصابة، ويعتمد الفريق النمساوي على تشكيلته التي تضم سيكان ستانكوفيتش لحراسة المرمى وأمامه الرباعي الدفاعي ماكسيمليان ووبر وجيروم أونجان وراسموس كريستنسن وأندرياس أولمر.

ويقود خط الوسط زلاتكو يونوزوفيتش وبجواره إينوك مويبو ودومينيك سزوبوسزلاي مع صانع اللعب تاكومي مينامينو وفي الهجوم إيرلينغ هالاند وباتسون داكا.

وقال محمود أبو الدهب، مدافع فريق تيرول النمساوي الأسبق لـ“إرم نيوز“، إن هذه المباراة مهمة للغاية من أجل حسم التأهل، خاصة أن ليفربول يحتاج للخروج ولو بنقطة التعادل.

وأضاف: ”تجربة سالزبورغ رائعة في اكتشاف وتطوير المواهب، بدليل أن ساديو ماني ونابي كيتا من الأساس كانا من سالزبورغ، بجانب العديد من اللاعبين الموهوبين، وأتوقع أن يكون اللقاء سريعًا وحافلًا بالندية“.