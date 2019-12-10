الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة إنتر ميلان ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

يخوض فريق إنتر ميلان الإيطالي، اختبارًا قويًا أمام ضيفه برشلونة الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلعب في نفس المجموعة السادسة بروسيا دورتموند الألماني، أمام ضيفه سلافيا براغ التشيكي في جولة الحسم في صراع التأهل بعدما ضمن برشلونة الصعود بصفة رسمية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي مواجهة برشلونة ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا:

الموعد والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة إنتر ميلان ضد برشلونة في الحادية عشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية، وفي التوقيت نفسه يستضيف بروسيا دورتموند فريق سلافيا براغ التشيكي.

وتذاع مباراة إنتر وبرشلونة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق عصام الشوالي، بينما تذاع مباراة دورتموند وبراغ عبر قناة بي إن سبورتس 5 بصوت المعلق نوفل باشي.

ترتيب المجموعة

يحتل برشلونة صدارة ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، وضمن التأهل وصدارة الترتيب بغض النظر عن نتيجة اللقاء.

ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 7 نقاط وهو نفس رصيد دورتموند، ويتفوق إنتر في المواجهات المباشرة بفوزه بثنائية دون رد بينما خسر بنتيجة 2-3 في ألمانيا.

وينتظر دورتموند هدية برشلونة بتعطيل إنتر مقابل فوز الفريق الألماني، بينما يتطلع الفريق الإيطالي لحسم التأهل بتحقيق الفوز بغض النظر عن نتيجة مباراة دورتموند.

ولم يفز إنتر على برشلونة سوى مرة وحيدة، ولكنها تاريخية بنتيجة 3-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان وقتها البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق.

إنتر.. وأسلحة كونتي

يبحث إنتر عن الفوز ولا شيء سواه مع مدربه أنتونيو كونتي من أجل حصد بطاقة التأهل لدور الستة عشر للبطولة.. وقال كونتي قبل اللقاء إنه لا يفكر سوى في تحقيق الفوز بغض النظر عن لقاء دورتموند ونتيجته لضمان التأهل.

ويغيب عن إنتر اللاعب المخضرم أليكسيس سانشيز وستيفانو سينسي ونيكولو باريلا وروبرتو جاجليارديني، ويعتمد الفريق الإيطالي على تشكيلته التي تضم على الأرجح الحارس سمير هاندانوفيتش وأمامه مثلث الدفاع دييجو جودين وميلان سكرينار وستيفان دي فري.

ويقود خط الوسط مارسيلو بروزفيتش وبورخا فاليرو وماتياس فيسنيو، وعلى الأطراف دانيلو دامبروزيو وكريستيانو بيراجي، ويعول كونتي على دويتو الهجوم روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز.

برشلونة.. والانشغال بالكلاسيكو

يبحث برشلونة عن تقديم عرض طيب وتأهيل لاعبيه قبل لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم 18 ديسمبر الجاري في الدوري، وخاصة أنه حسم التأهل ولكن المدرب إرنستو فالفيردي، المدير الفني للبارسا، يتمسك باللعب من أجل الفوز على إنتر في عقر داره وهو ما أكده قبل اللقاء.

ويغيب عن برشلونة نجمه ليونيل ميسي؛ لإراحته بجانب عثمان ديمبيلي ونيلسون سيميدو وجوردي ألبا وآرثر للإصابة وأيضًا جيرارد بيكيه.. ويعتمد فالفيردي على تشكيلته التي تضم الحارس مارك تير شتيغن وأمامه رباعي الدفاع صامويل أومتيتي وكليمنت لينجليه وسيرجيو روبيرتو وجونيور فريبو.

ويقود خط الوسط فرانكي دي يونغ وبجواره إيفان راكيتيتش وأرتور فيدال، بينما يقود أنطوان جريزمان خط الهجوم وبجواره أنسو فاتي وكارليس بيريز.

وأكد عماد متعب، مهاجم منتخب مصر الأسبق، لـ“إرم نيوز“ أن اللقاء سيكون مهمًا بالنسبة لإنتر بكل المقاييس من أجل تحقيق الفوز، موضحًا أن برشلونة لديه غيابات بالجملة على رأسها النجم ليونيل ميسي.

وأضاف: ”برشلونة يبحث عن تجربة بعض البدلاء ولديه بالطبع مباريات وارتباطات أخرى مهمة وخاصة لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد، وهو أمر يجعل فالفيردي يأمل طمأنة جماهيره على مستوى البدلاء“.