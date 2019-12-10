رغم حسمه التأهل كأول المجموعة.. 3 أسباب تدفع برشلونة للفوز على إنتر ميلان

يواجه برشلونة إنتر ميلان في ملعب سان سيروب ميلان برسم الجولة الأخيرة من دوري المجموعات في لقاء يعتبر مهمًّا للفريق الإيطالي فيما يلعب الفريق الإسباني دون ضغوط بعدما ضمن التأهل وصدارة المجموعة.

ويحتاج إنتر ميلان للفوز للتأهل ثانيًا في المجموعة السادسة ويتنافس على البطاقة مع بروسيا دورتموند إذ يملكان 7 نقط مع أفضلية المواجهات المباشرة للفريق الإيطالي الذي فاز ذهابًا في ملعبه 2-0 وخسر في ألمانيا 3-2.

ومنح المدرب إيرنيستو فالفيردي الراحة لنجم الفريق الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو قرار يريح الفريق الإيطالي الذي لن يجد أمامه لاعبًا حاسمًا في اللقاء.

كما أن مدرب برشلونة وعد بمنح الفرصة لعدة لاعبين في اللقاء وهي أسباب تجعل الفريق الإيطالي يحلم بالفوز والتأهل.

لكن صحيفة “ الموندو ديبورتيفو “ أكدت أن فريق برشلونة يملك 3 أسباب للفوز على إنتر ميلان وهي..

تحقيق الفوز الأول على الفريق الإيطالي في ملعبه

التقى برشلونة وإنتر ميلان 4 مرات في سان سيرو في إيطاليا وفاز الفريق الإيطالي مرة وتعادلا 3 مرات آخرها في 2018 حيث حرم الأرجنتيني ماورو إيكاردي برشلونة من الفوز بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة الـ 87.

2،7 مليون يورو في اللقاء

سيحصل برشلونة على مبلغ 9،5 مليون يورو لمروره لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكنه يبحث عن منحة الفوز باللقاء إذ سيحصل على 2،7 مليون يورو إضافية.

وفي حال تعادل برشلونة سيحصل الفريقان على مبلغ 900 ألف يورو لكل منهما.

الفرصة لمنح دقائق لعدة لاعبين

وعد إيرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة بإجراء مداورة كبيرة خلال لقاء إنتر ميلان وحسب الصحيفة فمن المحتمل أن يحرس المرمى البرازيلي نيتو فيما يلعب صامويل أومتيتي والأوروغوياني رونالد أروخو في الدفاع والإسباني كارليس ألينا والتشيلي أرثور فيدال في وسط الميدان وكارليس بيريز وأنسو فاتي في حال شفائه في الهجوم.

كما قد يمنح فالفيردي الفرصة للنجم الشاب الإسباني ريكارد بويج برفقة الظهير الأيمن السنغالي موسى واغي في اللقاء.

وستكون الفرصة قائمة أمام عدة لاعبين لتأكيد أحقيتهم في كسب المزيد من الدقائق في الفريق الأول وإقناع فالفيردي بأهميتهم من خلال تقديم مستوى جيد في اللقاء وتحقيق الفوز.

وينتظر برشلونة لقاءين مهمين؛ إذ سيواجه خارج ملعبه ريال سوسيداد السبت المقبل في الدوري الإسباني وبعده في منتصف الأسبوع المقبل سيواجه ريال مدريد في الكلاسيكو المؤجل في الكامب نو.