ليفاندوفسكي يتفوق على ميسي في جائزة الأسبوع بدوري أبطال أوروبا (صورة)

تفوق النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني على الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة ونال جائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل ليفاندوفسكي 4 أهداف ”سوبر هاتريك“ في فوز بايرن ميونخ الكبير بنتيجة 6/0 على النجم الأحمر الصربي يوم الثلاثاء.

وتفوق ليفاندوفسكي على ليونيل ميسي الذي سجل هدفًا وصنع اثنين في فوز برشلوننة 3/1 على بروسيا دورتموند، وعلى الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والبلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان الذي سجل هدفًا وصنع اثنين.

وتواجد ليفاندوفسكي كذلك ضمن تشكيلة الجولة الخامسة التي كشف عنها الموقع الرسمي لدوري أبطال أوروبا أمس الخميس

يشار إلى أن ليفاندوفسكي هداف دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 10 أهداف.

وليفاندوفسكي، البالغ من العمر 31 عامًا، سجل الموسم الحالي 27 هدفًا في 20 مباراة مع بايرن ميونخ، في جميع المسابقات، بينها 16 هدفًا في الدوري الألماني يتصدر بها قائمة هدافي المسابقة.

وشهدت الجولة الخامسة من دوري أبطال أرووبا، فوز بايرن ميونخ وبرشلونة ويوفنتوس وأياكس وتوتنهام وباير ليفركوزن وإنتر ميلان، وتعادل تشيلسي مع فالنسيا، وريال مدريد مع باريس سان جيرمان، وليفربول مع نابولي، ومانشستر سيتي مع شاختار دونيتسك.

يشار إلى أن أندية باريس سان جيرمان وريال مدريد وبايرن ميونخ وتوتنهام ويوفنتوس وبرشلونة ولايبزيغ تأهلت إلى دور ثمن النهائي.