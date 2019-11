ليفاندوفسكي يتفوق على ميسي في جائزة الأسبوع بدوري أبطال أوروبا (صورة)

تفوق النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني على الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة ونال جائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل ليفاندوفسكي 4 أهداف ”سوبر هاتريك“ في فوز بايرن ميونخ الكبير بنتيجة 6/0 على النجم الأحمر الصربي يوم الثلاثاء.

وتفوق ليفاندوفسكي على ليونيل ميسي الذي سجل هدفًا وصنع اثنين في فوز برشلوننة 3/1 على بروسيا دورتموند، وعلى الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والبلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان الذي سجل هدفًا وصنع اثنين.

وتواجد ليفاندوفسكي كذلك ضمن تشكيلة الجولة الخامسة التي كشف عنها الموقع الرسمي لدوري أبطال أوروبا أمس الخميس

يشار إلى أن ليفاندوفسكي هداف دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 10 أهداف.

وليفاندوفسكي، البالغ من العمر 31 عامًا، سجل الموسم الحالي 27 هدفًا في 20 مباراة مع بايرن ميونخ، في جميع المسابقات، بينها 16 هدفًا في الدوري الألماني يتصدر بها قائمة هدافي المسابقة.

???? Who else? FOUR-goal hero Robert Lewandowski claims the prize this week! ⚽⚽⚽⚽#UCL | #POTW | @FTBSantander pic.twitter.com/QPpuvUPKOo

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 29, 2019