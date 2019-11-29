ليفاندوفسكي يتفوق على ميسي في جائزة الأسبوع بدوري أبطال أوروبا (صورة)

تفوق النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني على الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة ونال جائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وسجل ليفاندوفسكي 4 أهداف ”سوبر هاتريك“ في فوز بايرن ميونخ الكبير بنتيجة 6/0 على النجم الأحمر الصربي يوم الثلاثاء.
وتفوق ليفاندوفسكي على ليونيل ميسي الذي سجل هدفًا وصنع اثنين في فوز برشلوننة 3/1 على بروسيا دورتموند، وعلى الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والبلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان الذي سجل هدفًا وصنع اثنين.
وتواجد ليفاندوفسكي كذلك ضمن تشكيلة الجولة الخامسة التي كشف عنها الموقع الرسمي لدوري أبطال أوروبا أمس الخميس
يشار إلى أن ليفاندوفسكي هداف دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 10 أهداف.
وليفاندوفسكي، البالغ من العمر 31 عامًا، سجل الموسم الحالي 27 هدفًا في 20 مباراة مع بايرن ميونخ، في جميع المسابقات، بينها 16 هدفًا في الدوري الألماني يتصدر بها قائمة هدافي المسابقة.
???? Who else? FOUR-goal hero Robert Lewandowski claims the prize this week! ⚽⚽⚽⚽#UCL | #POTW | @FTBSantander pic.twitter.com/QPpuvUPKOo
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 29, 2019
وشهدت الجولة الخامسة من دوري أبطال أرووبا، فوز بايرن ميونخ وبرشلونة ويوفنتوس وأياكس وتوتنهام وباير ليفركوزن وإنتر ميلان، وتعادل تشيلسي مع فالنسيا، وريال مدريد مع باريس سان جيرمان، وليفربول مع نابولي، ومانشستر سيتي مع شاختار دونيتسك.
يشار إلى أن أندية باريس سان جيرمان وريال مدريد وبايرن ميونخ وتوتنهام ويوفنتوس وبرشلونة ولايبزيغ تأهلت إلى دور ثمن النهائي.
اهداف مباراة
بايرن ميونخ vs النجم الأحمر 0/6
بهذا الاداء العملاق البافاري سيكون رقم صعب في أوروبا هاذا العام ومرشح كبير للقب
اكثر فريق سجل أهداف 21 هدف ⚽️
تلقت شباكه 4 اهداف ⚽️
خط هجوم البايرن مرعب بقيادة ليفاندوفسكي سجل بمفرده 10 اهداف ⚽️
— Agid Hussein (@AgidHussein2) November 26, 2019