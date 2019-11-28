خروج محمد صلاح ورونالدو.. زياش يتصدر التشكيلة المثالية للجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا

زيّن المغربي حكيم زياش لاعب أياكس أمستردام الهولندي تشكيلة الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا إلى جوار أفضل لاعبي الجولة، مثل ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.

ونشر حساب دوري أبطال أوروبا على تويتر التشكيلة المثالية للجولة التي اختتمت، يوم الأربعاء، وقد شهدت وجود كيرتسوف حارس مرمى زينيت سان بطرسبرغ الروسي.

وفي الدفاع الكرواتي ديان لوفرين مدافع ليفربول وصاحب هدف التعادل في مرمى نابولي الإيطالي وسيرجي أورير مدافع توتنهام هوتسبير الذي حوّل تأخره بهدفين أمام أولمبياكوس اليوناني إلى انتصار 4-2.

وكذلك سفين بيندر مدافع باير ليفركوزن وكوريتين توليسو من بايرن ميونخ إلى جوار زياش الذي سجل هدفًا وصنع آخر في المباراة التي فاز فيها أياكس أمستردام على ليل الفرنسي بهدفين دون مقابل.

كما ضمت التشكيلة النجم الأرجنتيني ميسي، الذي سجل هدفًا وصنع هدفين آخرين في فوز فريقه برشلونة على ضيفه بروسيا دورتموند 3-1، وليفاندوفسكي، صاحب الرباعية لبايرن ميونخ في شباك النجم الأحمر الصربي.

وكذلك السويدي إيميل فورسبيرغ لاعب وسط لايبزيغ الألماني وماويبو لاعب رد بول سالزبورغ والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان.

وفي المقابل، شهدت التشكيلة غياب ثنائي ليفربول، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والفرنسي كريم بنزيما، الذي سجل ثنائية في تعادل فريقه ريال مدريد مع باريس سان جيرمان.

???? ???????????????????????????? ???????????????? ???????? ???????????? ????????????????! ⚽️ Pick 2 players you would love to see in your team!#UCLfantasy | @PlayStationEU pic.twitter.com/50LtHyYeP6 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 28, 2019

أبرز المتأهلين

وحسم باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني الموقف تمامًا في المجموعة الأولى، بعد الموقعة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب ”سانتياغو برنابيو“.

وسوف يصطدم ريال مدريد بعد مشواره الضعيف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مع أحد متصدري المجموعات السبع الأخرى، وهو ما ينذر بمواجهة نارية لكتيبة الفرنسي زين الدين زيدان في دور الـ16 الذي خرج منه الميرينغي الموسم الماضي أمام أياكس أمستردام الهولندي، في واحدة من المفاجآت المدوية.

ونجح مانشستر سيتي الإنجليزي في حسم الأمور تمامًا كما كان متوقعًا في مجموعته الثالثة، بعد وصول رصيده إلى 11 نقطة، ليضمن الصدارة.

وسوف يكون الصراع على أشدّه بين الأندية الثلاثة الأخرى لحجز البطاقة الثانية المؤهلة لأدوار خروج المغلوب في المسابقة، بين شاختار دونتسيك الأوكراني 6 نقاط، ودينامو زغرب الكرواتي 5 نقاط، وأخيرًا أتلانتا الإيطالي 4 نقاط، حيث سيلعب السيتي مع دينامو زغرب، في حين يلتقي شاختار مع أتلانتا.

وحسم يوفنتوس الإيطالي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، في حين لا يزال موقف أتلتيكو مدريد معلقًا، قبل مباراته الأخيرة على أرضه وبين جماهيره أمام لوكوموتيف موسكو الروسي.

وقلب رد بول سالزبورغ النمساوي الطاولة على الجميع في المجموعة الخامسة، ويمكن أن يفجّر مفاجأة مدوية في الجولة الأخيرة.

وكانت جميع التوقعات تصب في صالح تأهل مريح لليفربول ونابولي، ولكن سالزبورغ أثبت أنه رقم صعب في المجموعة.

ويتصدر ليفربول المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه نابولي 9 نقاط، ثم سالزبورغ 7 نقاط، وأخيرًا جينك البلجيكي بنقطة واحدة.

حسم برشلونة موقفه المتأزم، وفاز على بروسيا دورتموند الألماني 3-1 على ملعب ”كامب نو“، أمس الأربعاء، ليصل إلى النقطة الـ 11، ويتصدر المجموعة، في حين سيكون الصراع على أشدّه بين إنتر ميلان ودورتموند لحجز البطاقة الثانية.

وتأهل لايبزيغ الألماني إلى دور الـ16 عن المجموعة السابعة، بعد وصوله إلى النقطة العاشرة، بفارق 3 نقاط عن كل من زينيت بطرسبرغ الروسي، وليون الفرنسي 7 نقاط لكل منهما، في حين يتذيل بنفيكا البرتغالي المجموعة بـ4 نقاط.

وسوف يظل الصراع قائمًا بين زينيت وليون على البطاقة الثانية المؤهلة لمرحلة خروج المغلوب في البطولة خلال الجولة النهائية، حيث يلتقي ليون مع لايبزيغ، وبنفيكا مع زينيت.

وسيكون الصراع ساخنًا في المجموعة الثامنة على بطاقتي التأهل بين أياكس أمستردام الهولندي وتشيلسي الإنجليزي وفالنسيا الإسباني، بعد خروج ليل الفرنسي من الحسابات تمامًا.