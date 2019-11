خروج محمد صلاح ورونالدو.. زياش يتصدر التشكيلة المثالية للجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا

زيّن المغربي حكيم زياش لاعب أياكس أمستردام الهولندي تشكيلة الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا إلى جوار أفضل لاعبي الجولة، مثل ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.

ونشر حساب دوري أبطال أوروبا على تويتر التشكيلة المثالية للجولة التي اختتمت، يوم الأربعاء، وقد شهدت وجود كيرتسوف حارس مرمى زينيت سان بطرسبرغ الروسي.

وفي الدفاع الكرواتي ديان لوفرين مدافع ليفربول وصاحب هدف التعادل في مرمى نابولي الإيطالي وسيرجي أورير مدافع توتنهام هوتسبير الذي حوّل تأخره بهدفين أمام أولمبياكوس اليوناني إلى انتصار 4-2.

وكذلك سفين بيندر مدافع باير ليفركوزن وكوريتين توليسو من بايرن ميونخ إلى جوار زياش الذي سجل هدفًا وصنع آخر في المباراة التي فاز فيها أياكس أمستردام على ليل الفرنسي بهدفين دون مقابل.

كما ضمت التشكيلة النجم الأرجنتيني ميسي، الذي سجل هدفًا وصنع هدفين آخرين في فوز فريقه برشلونة على ضيفه بروسيا دورتموند 3-1، وليفاندوفسكي، صاحب الرباعية لبايرن ميونخ في شباك النجم الأحمر الصربي.

وكذلك السويدي إيميل فورسبيرغ لاعب وسط لايبزيغ الألماني وماويبو لاعب رد بول سالزبورغ والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان.

وفي المقابل، شهدت التشكيلة غياب ثنائي ليفربول، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والفرنسي كريم بنزيما، الذي سجل ثنائية في تعادل فريقه ريال مدريد مع باريس سان جيرمان.

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 28, 2019