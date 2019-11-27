التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا (إنفوغرافيك)

يواجه فريق برشلونة الإسباني نظيره بروسيا دورتموند الألماني، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري الأبطال، على ملعب ”كامب نو“، معقل الفريق الكتالوني.

ويعاني برشلونة، في الوقت الراهن، ضغطاً كبيراً للظهور بشكل أفضل، بعد مباريات للنسيان في الفترة الأخيرة، آخرها الفوز الشاق والصعب على فريق صغير هو ليغانيس في الدوري الإسباني.

لا يبدو برشلونة هذا الموسم الفريق الذي كان عليه في الأعوام الأخيرة، على الرغم من تعزيز هجومه بالفرنسي، أنطوان غريزمان، إذ يعاني للخروج منتصراً على غرار ما حصل معه ضد ليغانيس، حين أنهى الشوط الأول متخلفاً قبل أن يقلب الأمور لمصلحته في الثاني، بفضل الأوروغوياني لويس سواريز والتشيلي أرتورو فيدال.

ومع بقاء مباراتين على ختام دور المجموعات في المسابقة الأوروبية، لايزال الفريق الألماني غير ضامن لتأهله لدور الـ16، باحتلاله المركز الثاني برصيد سبع نقاط خلف الفريق الكتالوني بفارق نقطة واحدة، ويتقدم على منافسه المباشر إنتر ميلان الإيطالي الذي يملك أربع نقاط، فيما يحتل سلافيا براغ التشيكي المركز الرابع بنقطتين.

سيحجز برشلونة مقعد التأهل إذا فاز على دورتموند، أو إذا انتهت مباريات المجموعة بالتعادل، وإذا فاز سلافيا على إنتر، برشلونة سوف ينتزع المركز الأول بفوزه.

دورتموند سيتأهل حال الفوز على البارسا، وإنتر لن يتمكن من التأهل إذا خسر.

التشكيل المتوقع لنادي برشلونة:

حراسة المرمى: مارك تير شتيغن

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو، لينغيله، أومتيتي، فيربو

خط الوسط: دي يونغ، بوسكيتس، آرثر

خط الهجوم: ميسي، سواريز، ديمبلي

ويغيب جوردي ألبا وسيميدو للإصابة، وبييكيه للإيقاف.

التشكيل المتوقع لدورتموند:

حراسة المرمى: بوركي

خط الدفاع: حكيمي، أكانجي، هوملز، جيريرو

خط الوسط: فيتسل، سانشو، رويس، براندت، ثورغان هازارد

خط الهجوم: ماريو غوتزه

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة برشلونة ودورتموند في العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beINSPORTS HD1، بتعليق علي محمد علي.

التشكيلة المتوقعة لمُباراة برشلونة ودورتموند من صحيفة ”آس“.

التشكيلة المتوقعة لمُباراة برشلونة ودورتموند من صحيفة ”سبورت“.