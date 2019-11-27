عناوين الصحف الرياضية: برشلونة يواجه ”النهائي الأول“.. و“جائزة صغيرة للكثير من التألق“.. و“آسيا في حضرة محمد“ (صور)

شكلت نتائج لقاءات دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء، واستقبال الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية، لبطل دوري أبطال آسيا نادي الهلال السعودي، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف ببطولة كأس الخليج المقامة في قطر، وإصابة هازارد وتصريحات نغولو كونتي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تعادل ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان 2-2 في دوري أبطال أوروبا، رغم تألق الفريق الملكي طوال اللقاء، وكتبت: ”جائزة صغيرة للكثير من التألق“.

كما تحدثت عن هزيمة أتلتيكو مدريد أمام يوفنتوس، وكتبت: ”ديبالا يجبر أتلتيكو مدريد على الفوز في اللقاء الأخير“.

كما اهتمت بلقاءات الفرق الإسبانية في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، إذ يحتاج برشلونة للفوز على بروسيا دورتموند الألماني لحسم تأهله وصدارة المجموعة ويحتاج فالنسيا للفوز على تشيلسي للتأهل.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وبروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا، والذي يعتبر حاسمًا للفريق الإسباني لتجنب حسابات الجولة الأخيرة، وكتبت: ”النهائي الأول“.

كما تحدثت عن تعادل ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان، وكتبت: ”ريال مدريد في المركز الثاني وإصابة هازارد“.

كما تحدثت عن هزيمة أتلتيكو مدريد أمام يوفنتوس، وكتبت: ”ديبالا يسقط الأتلتيكو“.

الصحيفة تحدثت -أيضًا- عن لقاء فالنسيا وتشيلسي، وكتبت: ”فالنسيا يلعب التأهل في الميستايا“.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد وباريس سان جيرمان، والذي انتهى بالتعادل 2-2 في دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”التعادل الكبير“.

كما اهتمت بخسارة أتلتيكو مدريد أمام يوفنتوس، والتي تجعل الفريق الإسباني في وضع صعب، وكتبت: ”حان الوقت للمعاناة“.

كما تحدثت عن لقاء برشلونة وبروسيا دورتموند، وكتبت: ”برشلونة يلعب من أجل المركز الأول أو البقاء للقتال في ميلان“.

كما اهتمت -أيضًا- بلقاء فالنسيا وتشيلسي، وأكدت أن الفريق الإسباني سيتأهل لدور الـ16 حال فوزه على الفريق الإنجليزي.

الصحيفة تحدثت -أيضًا- عن تبرئة لاعب ريال مدريد السابق تشابي ألونسو من تهمة التهرب الضريبي.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على اللقاء الكبير لكيلور نافاس في ”سانتياغو بيرنابيو“، إذ كان وراء تعادل باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد بتصديه لبضع محاولات لفريقه السابق وكتبت: ”منزل نافاس“.

كما تحدثت عن النجم الفرنسي نغولو كونتي، لاعب تشيلسي، وكتبت: ”نغولو كونتي يحتج أن يكون مغشوشًا“.

كما اهتمت بلقاء أولمبيك ليون وزينت سان بيترسبورغ الروسي في دوري الأبطال، وكتبت: ”ليون فوز سيكون جيدًا“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على استقبال ولي العهد السعودي لفريق الهلال السعودي، بطل دوري أبطال آسيا، وكتبت: ”آسيا في حضرة محمد“.

كما تحدثت عن الاتحاد السعودي، وكتبت: ”الاستئناف ترفض احتجاج الاتحاد“.

الصحيفة اهتمت بفريق الشباب، وكتبت: ”العويس يستعيد قناع الشباب“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على فوز المنتخب الإماراتي على اليمن 3-0 في بداية مشواره في كأس الخليج 24 بقطر، وكذلك فوز العراق على قطر 2-1 وكتبت: ”أسود الرافدين يهزم قطر بهدفين“ و“الأبيض السعيد، مبخوت 11 يدخل تاريخ البطولة الخليجية“.

كما اهتمت الصحيفة بإنجازات كرة القدم العربية في 2019، وكتبت: ”نصف الكرة الأرضية يتحدث العربية، سيطرة سباعية على آسيا وأفريقيا بنسبة 100%“.

كما تحدثت عن دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”قمة الحسن بين برشلونة ودورتموند ونابولي في ضيافة ليفربول ومهمة صعبة للإنتر في التشيك“.

كما اهتمت -أيضًا- بالأرجنتيني ليونيل ميسي، وكتبت: ”ميسي يصنع الأرقام ليحطمها“.

الصحيفة تحدثت -أيضًا- عن فقدان الدوري الإماراتي لمقعد مباشر في مجموعات دوري أبطال آسيا.

الصحافة البريطانية

دايلي ميل

سلطت الصحيفة الضوء على مباراة توتنهام ضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا، والفوز الكبير للفريق الإنجليزي، وعنونت: ”هاري هو منقذ جوزيه“، سبيرز للدور المقبل إذ أن كين يحقق انتصارًا بعودة ملحمية.

وعن أزمة نادي آرسنال الإنجليزي، أشارت: ”في آرسنال يوجهون أنظارهم نحو المدرب نونو لخلافة أوناي إيمري“.

ميرور

ركزت الصحيفة على مباراة توتنهام ضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا، والفوز الكبير للفريق الإنجليزي، وعنونت: ”هدية جوزية اليونانية“، رعب أوروبي لمورينيو ولكن تراخي الزوار وثنائية كين ينقذانه، وتأهل السبيرز للدور المقبل.

-ويست هام وإيفرتون في حرب من أجل مويس كين.

-البرسا والريال يستعدان للهجوم على أوباميانغ نجم آرسنال.

الغارديان

تحدثت الصحيفة عن مباراة توتنهام ضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا، والفوز الكبير للفريق الإنجليزي، وعنونت: ”تأثير الهجوم“، لقاء مورينيو الأول على أرضه انتهى بفوز مخيف.

-مانشستر سيتي يتأهل للدور المقبل على الرغم من تعادل مع شاختار في دوري أبطال أوروبا.

الصحافة الإيطالية

توتوسبورت

ركزت الصحيفة عن فوز يوفنتوس على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، وعنونت: ”ديبالا لا يصدق“، الجوهرة يهزم أتلتيكو بركلة حرة رائعة بأسلوب مارادونا ويضمن المركز الأول ليوفنتوس.. وأداء كبير آخر من دي ليخت.

كما تحدثت عن مباراة إنتر ميلان ضد سلافيا براغ التشيكي، وعنونت: ”هيا كونتي“، كونتي لن يدعها تذهب ويدفع بلوكاكو.. مواجهة حاسمة.

كوريري ديلو سبورت

تحدثت الصحيفة أيضا عن فوز يوفنتوس على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، وعنونت: ”ديبالا الإلهي“، الجوهرة يختم على المركز الأول في المجموعة: 1/0 ضد أتلتيكو مدريد.

-ديبالا يمنح يوفنتوس فوزا رائعاً من ركلة حرة.

-غاسبريني يسقط دينامو زغرب، والتأهل لا يزال مفتوحاً.

– تأهل السيتي وتوتنهام وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.