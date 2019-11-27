المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد بشأن محاولات ضم مبابي

أكد البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي، أن نجم الفرنسي المهاجم الفرنسي كليان مبابي سيبقى في الفريق بنسبة 100% في المواسم المقبلة.

وأكد المدير الرياضي، أن المفاوضات بشأن تمديد عقد المهاجم البالغ من العمر 20 عامًا، متواصلة وتتقدم ليغلق الباب أمام ريال مدريد الباحث عن التعاقد مع اللاعب في الصيف المقبل.

وقال ليوناردو في تصريحات نشرتها الصحافة الإسبانية، بعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في ”سانتياغو بيرنابيو“ في إطار مباريات دوري أبطال أوروبا: ”نتقدم ببطء لكننا نسير في المفاوضات بشأن تمديد عقده“.

وأضاف: ”سيبقى في باريس سان جيرمان بنسبة 100%، وهو لاعب ينتمي للفريق بنسبة 100%، هو هنا وسيبقى والبقية لا تهم“.

ورفض ليوناردو التعليق على تصريح الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، الذي أكد أنه يحب كليان مبابي، وشدد: ”هل قال ذلك؟ لم أرَ أي شيء“.

وسجل مبابي الهدف الأول لباريس سان جيرمان في اللقاء الذي جمع الفريقين في سانتياغو بيرنابيو وانتهى بالتعادل 2-2.

???? | مُترجم – زيدان يتحدث عن كيليان مبابي. pic.twitter.com/bSYvfOhIDX — insider Media (@StuffRMCMedia) November 25, 2019

وتشير عدة تقارير إعلامية إسبانية ودولية إلى أنَّ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يضع النجم الفرنسي الشاب أولوية في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ومستعد لتقديم عرض خيالي لضمه يتجاوز المبلغ الذي دفعه الفريق الفرنسي لضم نيمار من برشلونة.

ويبقى مبابي حلمًا وهدفًا بالنسبة لزين الدين زيدان الذي حاول في السنوات السبع الأخيرة جلب اللاعب لريال مدريد منذ كان طفلًا وفشل في تحقيق ذلك.

وحاول ريال مدريد ضمه حين كان لاعبًا في موناكو، لكنه فضل الرحيل إلى باريس سان جيرمان ليكبر ويتطور أكثر وأجل فكرة اللعب لفريق من خارج فرنسا.

ويحاول سان جيرمان تمديد عقد مبابي المنتهي صيف 2022 ومن أجل ذلك ذكرت تقارير إعلامية فرنسية أنه مستعد لمنحه راتبًا سنويًّا يقارب 30 مليون يورو.