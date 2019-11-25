مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان.. توخيل يطالب زيدان بالابتعاد عن مبابي

طلب توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان من زين الدين زيدان نظيره في ريال مدريد التوقف عن التعبير عن الإعجاب بمواطنه المهاجم الفرنسي كيليان مبابي بعد أن تكرر هذا قبل مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدًا الثلاثاء.

وخاض مبابي، أحد اللاعبين البارزين خلال تتويج فرنسا بكأس العالم 2018، اختبارًا في ريال مدريد في صغره وكان قريبًا من الانضمام إليه في 2017 من موناكو قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان في نهاية المطاف.

وبدا أن ريال مدريد ندم على عدم ضمه بعد أن عانى ليجد بديلًا لهدافه التاريخي كريستيانو رونالدو منذ رحل إلى يوفنتوس في 2018 ولم يخفِ زيدان أبدًا رغبته في تدريب مبابي.

وأبلغ زيدان مؤتمرًا صحفيًا اليوم الإثنين: ”أعرفه منذ وقت طويل عندما جاء في تجربة بالنادي وأحببته منذ ذلك الوقت كشخص في المقام الأول“.

وأضاف ”سيأتي إلى هنا غدًا وهو منافس لنا ونعرف قيمته كلاعب ويجب أن نكون مستعدين“.

وعانى مبابي من إصابات هذا الموسم لكنه يترك بصمات مؤثرة عندما يلعب حيث سجل 8 أهداف في 6 مشاركات أساسية وقال توخيل إن المهاجم الفرنسي يمثل حاضر ومستقبل النادي مؤكدًا لزيدان أنه لن يغادر باريس.

وقال توخيل مبتسمًا: ”أكثر اللاعبين الذين تحبهم لا يمكن الحصول عليهم أحيانًا، لكن مبابي لاعبنا لسوء حظ زيدان، ولكن لا أعتقد أنه يحب لاعبين آخرين بفريقه“.

وأردف ”لا أعرف مقدار حب زيدان لمبابي لكنه أهم لاعب لدينا ونحن سعداء بأنه ينتمي لنا“.

ويتصدر سان جيرمان المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة من 4 مباريات وتأهل بالفعل لدور الـ16 ويكفيه الحصول على نقطة من ريال مدريد، صاحب المركز الثاني بـ7 نقاط، لضمان الصدارة.

وفاز باريس سان جيرمان 3/0 على ريال مدريد في باريس في سبتمبر أيلول الماضي في غياب مبابي ونيمار وإدينسون كافاني، ولكن ثلاثي الهجوم سيكون متاحًا للعب في لقاء الإياب في برنابيو.