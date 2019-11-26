مانشستر سيتي يعبر إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بعد التعادل مع شاختار الأوكراني (فيديو)

حجز فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مقعده في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تعادله مع ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني 1-1 اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة، التي شهدت فوز أتالانتا الإيطالي على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي 2-0.

وعلى استاد الاتحاد، تقدم إلكاي غوندوغان بهدف لسيتي في الدقيقة 56 ثم تعادل مانور سولومون لشاختار في الدقيقة 69.

الفوز رفع رصيد سيتي إلى 11 نقطة في الصدارة ويحل شاختار في المركز الثاني بست نقاط ثم دينامو زغرب في المركز الثالث بخمس نقاط يليه أتالانتا في المركز الأخير بأربع نقاط.

وعلى ملعب سان سيرو، سجل أتالانتا فوزه الأول وتغلب على ضيفه دينامو زغرب بهدفين دون رد.

وتقدم لويس موريل بهدف لأتالانتا في الدقيقة 27 من ضربة جزاء ثم أضاف أليخاندرو جوميز الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وفي مجموعة أخرى تأهل فريق توتنهام الانجليزي إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما قلب تأخره أمام ضيفه أولمبياكوس اليوناني بهدفين نظيفين إلى فوز 4-2 اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة في منافسات المجموعة الثانية البطولة، التي شهدت أيضًا فوز بايرن ميونخ الألماني على ريد ستار الصربي 6-0.

وتقدم أولمبياكوس بهدفين نظيفين سجلهما يوسف العربي وروبين سيميدو في الدقيقتين 6 و19، بينما سجل أهداف توتنهام ديلي آلي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وهاري كين (هدفين) في الدقيقتين 50 و77، وسيرج أورييه في الدقيقة 73.

ورفع توتنهام رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، ليتأهل رسميا إلى دور الستة عشر، وتوقف رصيد أولمبياكوس عند نقطة واحدة في قاع الترتيب.

وفي المباراة الثانية، واصل هانسي فليك مدرب بايرن ميونخ نتائج الرائعة مع الفريق، وقاده للفوز 6-0 على مضيفه ريد ستار الصربي.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 15 نقطة، علماً بأنه كان ضمن تأهله لدور الستة عشر في الجولة الماضية، وتوقف رصيد ريد ستار عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

ويلتقي بايرن ميونخ مع ضيفه توتنهام يوم 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل في الجولة الأخيرة، يبنما يحل ريد ستار ضيفًا على أولمبياكوس.