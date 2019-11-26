هدف مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد.. باولو ديبالا يضع ”اليوفي“ في المقدمة (فيديو)

سجل باولو ديبالا الهدف الأول لفريق يوفنتوس في شباك نظيره أتلتيكو مدريد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

هدف رائع من ديبالا ???? https://t.co/qLqYE8VDEG — Super Culé (@SuperA7mado) November 26, 2019

ويمتلك الفريق الإيطالي 10 نقاط بالصدارة ضمن بهم الصعود إلى الدور ثُمن النهائي دون خسارة، بل شهدت مواجهاته تعادلًا وحيدًا كان أمام الأتليتي، فيما يمتلك الأخيرة 7 نقاط بالوصافة بفارق 4 نقاط عن باير ليفركوزن الألماني صاحب المركز الثالث.

ويتطلع الروخيبلانكوس إلى تأكيد مكانه في دور الـ16، في حين أن المضيفين ضمنوا بالفعل صدارة المجموعة، وحقق الفريقان تعادلًا مذهلًا بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الأولى، حيث تمكن أبناء سيميوني من العودة إلى المباراة بعد تأخره بهدفين، وسيضمن الفوز مكانًا لأتلتيكو مدريد في دور الـ16، لكن من المتوقع أن يصعد بغض النظر عن النتيجة في تورينو، حيث سيستضيف لوكوموتيف موسكو في الجولة السادسة.

ولم يهزم يوفنتوس في أول 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لكن الأمر ليس بهذه السهولة، فقد حطمت السيدة العجوز ليفركوزن بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، ولكن لحظ ساعدها في مباراتي لوكوموتيف موسكو.