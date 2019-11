مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان: الحكم يطرد كورتوا ويتراجع عن قراره (فيديو)

تسبب حكم مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، في إثارة الجدل خلال المباراة التي أُقيمت بين الفريقين في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقام الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح باريس، ثم إشهار ”الكارت الأحمر“ في وجه كورتوا حارس الميرنغي.

وبعد اللجوء إلى تقنية الفار، تراجع الحكم وعاد واحتسب ركلة حرة ضد لاعب باريس.

Red card rescinded and no penalty❗️ ????️ #VAR jumped into action and brought play back… ????#beINUCL #RMPSG pic.twitter.com/qw0tj8C7LE

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 26, 2019