مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان: الحكم يطرد كورتوا ويتراجع عن قراره (فيديو)

تسبب حكم مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، في إثارة الجدل خلال المباراة التي أُقيمت بين الفريقين في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقام الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح باريس، ثم إشهار ”الكارت الأحمر“ في وجه كورتوا حارس الميرنغي.

وبعد اللجوء إلى تقنية الفار، تراجع الحكم وعاد واحتسب ركلة حرة ضد لاعب باريس.

وتقدم بنزيما لريال مدريد بالهدف الأول بعدما قابل كرة مرتدة من العارضة وسدد قوية محرزًا هدف التقدم لفريقه.

قوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول اول ريال مدريد , الاسطورة كريم بنزيما HD حسابي الاساسي @iF26L pic.twitter.com/HVlWNKOL73 — فيصل اهداف (@N1wkQ) November 26, 2019

ترتيب الفريقين.. وشعار الثأر

يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 7 نقاط بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، وحقق الفريق الفوز خلال لقاءين، وتعادل خلال مباراة، وخسر في لقاء آخر وهو أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويحتل باريس الصدارة برصيد 12 نقطة، وضمن التأهل لدور الستة عشر، وحصد الفريق 4 انتصارات دون تعادل أو هزيمة، ويبدو هجوم الفريقين متكافئًا، فالريال سجل 9 أهداف مقابل 10 أهداف لباريس، ولكن الدفاع الباريسي يبقى أقوى بمراحل، حيث لم يستقبل أي هدف في 4 مباريات، بينما استقبل الريال 5 أهداف.

ويرفع ريال مدريد شعار الثأر أمام باريس بعد خسارته في فرنسا بثلاثية دون ردٍ، ويشهد التاريخ على مواجهات عديدة بين الفريقين، بدأت بلقاءي ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي العام 1993 وفاز ريال مدريد في إسبانيا بنتيجة 3-1 ولكن باريس فاز في فرنسا بنتيجة 4-1 وتأهل إلى نصف النهائي.

وتجدد الموعد في ربع نهائي كأس الكؤوس الأوروبية العام 1994، وتأهل الفريق الفرنسي أيضًا بعد أن فاز باريس بهدف نظيف في إسبانيا وتعادلا في فرنسا بهدف لكل منهما.

وفي دور المجموعات لدوري الأبطال العام 2015، تعادلا دون أهداف، ولكن الريال فاز في إسبانيا بهدف نظيف.. وتقابلا في دور الستة عشر بدوري الأبطال العام 2018 فاز ريال مدريد ذهابًا وإيابًا.. وفاز ريال مدريد 4 مرات مقابل 3 انتصارات لباريس سان جيرمان وتعادلا مرتين.