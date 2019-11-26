أهداف مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان: 2-2 (فيديو)

تقدم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد بهدف في شباك باريس سان جيرمان خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقابل بنزيما كرة مرتدة من العارضة وسدد قوية محرًزا هدف التقدم لفريقه.

وعزز بنزيما تقدم فريقه بالهدف الثاني من رأسية قوية في الدقيقة 80.

وبعدها بدقيقة واحدة استغل مبابي خطأ فاران وقلص النتيجة وأحرز الهدف الأول لباريس، ثم أحرز البديل سارابيا هدف التعادل من تسديدة رائعة.

قوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول اول ريال مدريد , الاسطورة كريم بنزيما HD حسابي الاساسي @iF26L pic.twitter.com/HVlWNKOL73 — فيصل اهداف (@N1wkQ) November 26, 2019

قوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ثاني ريال مدريد , بنزيما ???????? HD حسابي الاساسي @iF26L pic.twitter.com/J6Qplr16of — فيصل اهداف (@N1wkQ) November 26, 2019

ترتيب الفريقين.. وشعار الثأر

يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 7 نقاط بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، وحقق الفريق الفوز في لقاءين وتعادل خلال مباراة وخسر في لقاء آخر وهو أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويحتل باريس الصدارة برصيد 12 نقطة وضمن التأهل لدور الستة عشر، وحصد الفريق 4 انتصارات دون تعادل أو هزيمة.. ويبدو هجوم الفريقين متكافئًا، فالريال سجل 9 أهداف مقابل 10 أهداف لباريس، ولكن الدفاع الباريسي يبقى أقوى بمراحل، حيث لم يستقبل أي هدف في 4 مباريات، بينما استقبل الريال 5 أهداف.

ويرفع ريال مدريد شعار الثأر أمام باريس بعد خسارته في فرنسا بثلاثية دون رد، ويشهد التاريخ على مواجهات عديدة بين الفريقين، بدأت بلقائي ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 1993 وفاز ريال مدريد في إسبانيا بنتيجة 3-1 ولكن باريس فاز في فرنسا بنتيجة 4-1 وتأهل لنصف النهائي.

وتجدد الموعد في ربع نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام 1994 وتأهل الفريق الفرنسي أيضاً بعد أن فاز باريس بهدف نظيف في إسبانيا وتعادلا في فرنسا بهدف لكل منهما.

وفي دور المجموعات لدوري الأبطال عام 2015، تعادلا دون أهداف ولكن الريال فاز في إسبانيا بهدف نظيف.. وتقابلا في دور الستة عشر بدوري الأبطال عام 2018 فاز ريال مدريد ذهابًا وإيابًا.. وفاز ريال مدريد 4 مرات مقابل 3 انتصارات لباريس سان جيرمان وتعادلا مرتين.