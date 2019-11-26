تعادل غالاطة سراي وكلوب بروج يمنح ريال مدريد بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

تعادل غالاطة سراي التركي مع نظيره كلوب بروج البلجيكي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة، من عمر دور المجموعات، بدوري أبطال أوروبا.

وافتتح آدم بويوك، لاعب غالاطة سراي، التسجيل في الدقيقة 11 من زمن المباراة، حيث استلم الكرة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد الكرة بشكل رائع في الشباك.

وأدرك كريبان دياتا، هدف التعادل القاتل لكلوب بروج في الدقيقة 92، من تسديدة رائعة، قبل أن يتعرض للطرد بعدها بدقيقة.

وارتفع كلوب بروج إلى 3 نقاط في المركز الثالث، بالمجموعة الأولى، مقابل نقطتين لغالاطة سراي متذيل ترتيب.

وبهذه النتيجة يضمن ريال مدريد (7 نقاط)، صاحب المركز الثاني التأهل إلى دور الـ16 رسميًا، بغض النظر عن نتيجة مباراته مع باريس سان جيرمان المتصدر (12 نقطة بعد قليل).