مدرب فالنسيا يمتدح تشيلسي ”الخارق“ قبل مواجهتهما في دوري أبطال أوروبا

امتدح ألبرت سيلادس، مدرب فالنسيا، منافسه تشيلسي ووصفه بأحد أندية الصفوة وذلك قبل المواجهة القوية بينهما في إسبانيا بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكنه أشار إلى قدرة فريقه على التأهل للدور التالي حتى إذا خسر، غدًا الأربعاء.

وحقق فالنسيا مفاجأة حين فاز 1-صفر على تشيلسي في عقر داره في ستامفورد بريدج في سبتمبر/ أيلول الماضي، لكن فريق المدرب فرانك لامبارد أصبح بعدها في حالة ممتازة وحقق 9 انتصارات من إجمالي 13 مباراة في جميع المسابقات.

ويتساوى فالنسيا، وتشيلسي، وأياكس أمستردام، المتصدر في المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط بعد 4 مباريات، وقد تكون المواجهة في ملعب ميستايا حاسمة لتحديد فرص التأهل لدور الـ16.

وقال سيلادس خلال مؤتمر صحفي قبل المباراة:“تشيلسي فريق خارق، إنه أحد أفضل الفرق في أوروبا، ويلعب بشكل متميز في الوقت الحالي“.

وأضاف داني باريخو قائد فالنسيا:“تشيلسي واحد من أفضل فرق العالم بسبب اسمه وتاريخه، ويمر بفترة رائعة رغم الخسارة الأخيرة أمام مانشستر سيتي، وعلينا أن نركز في أنفسنا، وأثبتنا قدرتنا على منافسة أي فريق سواء في إسبانيا أو في أوروبا ولا نحتاج لتحفيز أنفسنا“.

ويتعرض فالنسيا لضغط للفوز بالمباراة أكبر من تشيلسي، الذي سيستقبل ليل متذيل الترتيب في آخر مباراة الشهر المقبل، بينما يحل الفريق الإسباني ضيفًا على أياكس أمستردام الذي تأهل للدور قبل النهائي في الموسم الماضي.

غير أن سيلادس رفض وصف المواجهة بأنها مباراة حياة أو موت بالنسبة لفريقه الذي يحتل المركز العاشر في الدوري الإسباني، ولم يبلغ أدوار خروج المغلوب بدوري الأبطال منذ موسم 2012-2013.

وتابع:“إنها فرصة عظيمة لنا لمحاولة التأهل للدور التالي، ولكن لو لم نحقق الفوز ستبقى أمامنا فرصة جيدة للتأهل، لكن يجب أن نلعب للفوز في المباراة أولًا ثم نرى ما سيحدث بعد ذلك، وفالنسيا فريق كبير، ويجب أن نتمسك بهذه العقلية“.