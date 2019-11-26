فالفيردي: نادي برشلونة مطالب بأداء ممتاز في كل مباراة

يدرك إرنستو فالفريدي، مدرب برشلونة، أن فريقه يمكنه اللعب بشكل أفضل مما ظهر عليه في المباريات الأخيرة، لكنه حث اللاعبين على عدم التأثر سلبيًا بذلك عند استضافة بروسيا دورتموند غدا الأربعاء لاقتناص فرصة التأهل لدور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويتصدر الفريق الكتالوني دوري الدرجة الأولى الإسباني وكذلك المجموعة السادسة في دوري الأبطال التي تضم أيضا إنتر ميلان وسلافيا براغ، لكنه ظهر بأداء باهت في الآونة الأخيرة مما عرضه لانتقادات شديدة.

وفي مباراته الأخيرة بدوري الأبطال تعادل بدون أهداف على أرضه مع سلافيا براج واحتاج إلى هدف غريب ومتأخر من أرتورو فيدال ليهزم ليغانيس متذيل الدوري الإسباني 2-1 يوم السبت الماضي.

وقال فالفيردي في مؤتمر صحفي: ”هنا في برشلونة يوجد اضطراب دائمًا. إذا لم يشتك الناس من شيء سيبحثون عن شكوى من شيء آخر.

”فزنا بمباراة واحدة بعد معاناة كبيرة. عانينا لكننا فزنا. المشكلة أن الفريق مطالب بتقديم أداء ممتاز في كل مباراة وأحيانا لا نقدر على ذلك“.

ونصح فالفيردي، الذي يحتفظ ببرودة أعصابه رغم الضغوط، لاعبيه عدم الانشغال بهفوات الماضي.

وأضاف: ”يمكن أن نركز على الأمور الإيجابية أيضا مثل قدرتنا على تحويل التأخر إلى فوز في مباراة صعبة جدا كما حدث في آخر لقاء.

”تصرفنا بشكل جيد ولم نفقد السيطرة ويجب أن نقدّر هذا الأمر. أتفهم الرغبة في حسم كل فرصة لكن يجب أن ننظر للجانب المشرق وألا نفقد الصواب“.

ويمكن لفريق فالفيردي حسم الصدارة إذا فاز على دورتموند صاحب المركز الثاني بسبع نقاط والذي يمكنه التأهل لدور 16 إذا فاز في كامب نو.

وتابع: ”الشيء الجيد أن هناك دائمًا مباراة مقبلة تفكر فيها ونحن سنواجه دورتموند الآن ويجب أن نفوز ونسعد جمهورنا.

”نحن في موقف قوي ونريد المضي قدمًا ونلعب بشكل جيد جدًا على أرضنا“.