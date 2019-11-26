دي يونغ قبل مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند: البرسا قمة العالم.. وحاجز اللغة يمثل أكبر مشاكلي

أعرب الهولندي فرانكي دي يونغ، نجم نادي برشلونة، عن سعادته الكبيرة بالتواجد في النادي الكتالوني، واصفًا ناديه الجديد بأنه ”قمة العالم“، معتبرًا أن اللغة الإسبانية تمثل له أكبر مشاكله بالفريق.

وقال دي يونغ في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، قبل ملاقاة بروسيا دورتموند، غدًا الأربعاء في دوري أبطال أوروبا: ”اللاعبون الكبار في برشلونة سعداء بوجودي، كل يوم أستمتع بالمدينة، وأعتبر ما يحدث مفاجأة لي وهو كيف وجدت نادي برشلونة.. الأجواء عائلية والروابط وثيقة للغاية بين اللاعبين، لا توجد غيرة، في برشلونة الجميع يدرك ضرورة العمل معًا لتحقيق الأداء والنتائج المطلوبة“.

وأضاف: ”حاجز اللغة يمثل أكبر مشاكلي ولكن أبذل جهدي لتجاوزه بأسرع وقت، أريد أن أكون قادرًا على الحديث بطلاقة، أخذت دروسًا في هولندا والآن أواصل القيام بذلك خلال الأسبوع، برشلونة لا يُلزم أحدًا بتعلم اللغة، لكن يشجع ويكونون مسرورين عندما تبدي اهتمامًا بتاريخ النادي والمدينة“.

وتابع: ”لكن دعوني أخبركم، أفهم لغة كرة القدم جيدًا، عندما يبدأ المدرب فالفيردي الشرح على السبورة أفهم جيدًا ذلك وأفهم واجباتي.. النكات داخل غرف الملابس أحتاج وقتًا أكبر لفهمها“.

وشدد: ”برشلونة قمة العالم، في أياكس خضنا معسكرًا في النمسا ومع برشلونة سافرنا عبر كوكب الأرض كامل تقريبًا، من اليابان إلى برشلونة ثم أمريكا، 6 ساعات بين مباراة ودية وأخرى.. لا أعرف إذا هذا يؤثر بدنيًا أم لا، ولم أرَ لاعبًا يشكو وسأقول هي تجربة جيدة؛ لأنها ساعدتني أكثر للتعرف على بقية اللاعبين“.

وعن علاقته بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قال: ”عندما يصل ميسي نفق الدخول للملعب جميع الأطفال يصرخون (ميسي ميسي ميسي) هذا جميل والأجمل هالته الأسطورية، عندما تراه أمامك تشعر بالثقة وفي الملعب بوجوده تدرك هناك فرصة للحسم دائمًا“.

وأبرز: ”أنا سعيد جدًا باللعب في برشلونة، كنا نعمل بجد طوال الأسبوع، ونأمل في مباراة الغد أن يرى الجميع أننا تحسنا“.

وأكمل: ”بالتأكيد يمكننا اللعب بشكل أفضل، فنحن لدينا فريق رائع، يضم أفضل اللاعبين في العالم، ونحقق الانتصارات، ونتصدر المجموعة الأكثر صعوبة“.

وواصل الدولي الهولندي: ”بالتأكيد نحن نعرف ما يمكننا تحسينه، عملنا بجد للغاية، ولا توجد مباراة لم نرتكب فيها أخطاء، وكما قلت يمكننا التحسن.. لكننا لم نلعب بشكل سيئ كما يعتقد البعض“.

بوسكيتس

وعن أكثر من يساعده في صفوف البلوغرانا، قال: ”الفريق بالكامل يساعدني، وإذا كان علي اختيار أحدهم فهو سيرجيو بوسكيتس، حيث ساعدني كثيرًا“.

وحول الكرة الذهبية، أجاب دي يونغ: ”ميسي هو أفضل لاعب في العالم، لذلك يجب أن يتوج بها.. فان دايك قدم موسمًا رائعًا، لكن ميسي ما زال أفضل قليلًا“.

وبخصوص موقفه في التشكيلة، قال: ”حين تلعب في أحد أفضل الأندية في العالم فهناك الكثير من المنافسة، نمتلك لاعبين رائعين في خط الوسط.. أحاول بذل قصارى جهدي، وأتمنى أن يكون المدرب راضيًا“.

وبشأن المداورة، أجاب: ”أنا سعيد جدًا باللعب كثيرًا، وأحب هذه الطريقة، وأتمنى أن أتمكن من الاستمرار في اللعب لدقائق أكثر، لا أحتاج للراحة“.

واختتم دي يونغ: ”مركزي في الملعب؟ قلت في العديد من المرات إنني لا أهتم أين ألعب، فأنا قادر على المشاركة في الارتكاز أو خط الوسط أو كصانع ألعاب، والمدرب يضعني في المركز الذي يحتاجه“.