توخيل يواجه مشكلة بسبب نيمار قبل مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان

يستضيف ريال مدريد في سانتياغو بيرنابيو فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في قمة أوروبية برسم الجولة الخامسة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا بحثًا عن محو صورة لقاء الذهاب الذي انتهى باريسيًا بنتيجة كبيرة بلغت 3-0.

ويحتاج ريال مدريد للفوز لضمان التأهل لدور 16 والإبقاء على حظوظه في تصدر المجموعة للقاء الأخير، لكنه قد يتأهل قبل بداية اللقاء في حال فشل كلوب بروج البلجيكي في الفوز في إسطنبول على غلطة سراي.

ويعتبر اللقاء تحديًا مهمًا للمدربين الفرنسي زين الدين زيدان والألماني توماس توخيل في فترة يمر خلالها الفريقان بحالة جيدة، وسيكون المدرب الألماني أكثر حيرة لتشكيل فريقه أمام الفريق الملكي.

واهتمت صحيفة ”ماركا“ بمشكلة كبيرة تواجه المدرب الألماني، وهي النجم البرازيلي نيمار العائد من إصابة والذي شارك في 60 دقيقة أمام ليل في الدوري الفرنسي وخرج منزعجًا من تغييره.

ويعرف المدرب الألماني أن إشراك نجمه البرازيلي ضروري في اللقاء حتى يتجنب مشاكل داخلية معه، لكنه يغامر بتوازن فريقه.

ويقدم الثلاثي الفرنسي كليان مبابي والأرجنتينيان ماورو إيكاردي وأنخل دي ماريا مستويات جيدة في الأسابيع الماضية، وحملوا الفريق في غياب النجم البرازيلي، كما يملك توخيل قلب هجوم ثانيًا هو الأوروغوياني إيدينسون كافاني.

ولإشراك نيمار رفقة الثلاثي مبابي وإيكاردي ودي ماريا سيغامر توخيل بإضعاف وسط ميدانه حيث سيكتفي بلاعبين فقط وسيختارهما بين الثلاثي البرازيلي ماركينهوس والإيطالي ماركو فيراتي والسنغالي إدريسا غاي.

وقال توماس توخيل: ”من الصعب وضع دي ماريا أو إيكاردي على مقاعد البدلاء، لدينا فرصة لحسم القرار حتى صباح الثلاثاء، لدي فرصة للتفكير إن كنت بحاجة لتغيير خططنا والدفع بالرباعي مبابي ونيمار وإيكاردي ودي ماريا في اللقاء“.

ويفضل توماس توخيل اللعب بخطة 4-3-3 لكن الدفع بالرباعي الهجومي أمام فريق يتميز بخط وسط جيد قد يسبب له مشاكل كبيرة في اللقاء.

ويحتاج توخيل لتغيير خططه نحو 4-2-3-1 من منح دي ماريا أدوارًا دفاعية أكثر في وسط الميدان، وهو اللاعب الذي شارك سابقًا في وسط الميدان حين كان لاعبًا في ريال مدريد.

واعترف توخيل أن مشاركة 4 لاعبين في الهجوم وضع صعب، وقال: ”نعم، الموقف ليس سهلًا، لكنه مريح، خصوصًا إن كنا نريد مواجهة فريق كبير كريال مدريد“.

وسيكون اللقاء في مدريد تحث حراسة أمنية كبيرة من السلطات الإسبانية التي تنتظر حوالي 75 ألف متفرج من بينهم 3000 من أنصار الفريق الفرنسي سيكون بينهم 300 من ألتراس الفريق.

ولم تشكل لقاءات ريال مدريد أمام الفرق الفرنسية مشاكل أمنية في السابق لكن السلطات الأمنية في مدريد تتخوف من العدد الكبير من الجماهير التي ستحضر اللقاء في ضوء تحسن مستوى ريال مدريد في اللقاءات الأخيرة.