أخبار برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد.. بوغبا يتمرد وباريس سان جيرمان يمنع انتقال مبابي للميرينغي

تسابق إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الزمن؛ لحسم ملف تجديد نجم الفريق كيليان مبابي وضمان استمراره مع الفريق في المواسم المقبلة.

ويحظى مبابي باهتمام كبير من ريال مدريد الإسباني ومديره الفني زين الدين زيدان، الذي أبدى رغبته في التعاقد مع النجم الفرنسي.

النجم الوحيد

قالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية إن إدارة باريس سان جيرمان، وعلى رأسها رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، حسمت تمامًا موقف مبابي صيف 2020، وأكدت أن اللاعب سيستمر في صفوف بطل فرنسا ولن يرحل إلى أي نادٍ آخر.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، أن الساعات الأخيرة شهدت مفاوضات مكثفة مع مبابي لتمديد عقد اللاعب الذي ينتهي في منتصف عام 2022، ويرغب مسؤولو النادي الفرنسي في حسم الموقف تمامًا لصالحهم، في ظل مناوشات ريال مدريد مع مبابي.

وأشارت إلى أن البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، يرى أن الحفاظ على مبابي مسألة لا تخضع للنقاش، ولا يمكن الاستغناء عن اللاعب تحت أي ظرف، لأنه يمثل ”النجم الوحيد“ للفريق، في ظل عدم استقرار البرازيلي نيمار في باريس، ورغبته الشديدة في العودة إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني.

وتابعت الصحيفة: ”يمثل مبابي ثروة اقتصادية هائلة بالنسبة لباريس سان جيرمان، ولا يمكن التفريط فيه بسهولة، إذ أكدت الأرقام أن قمصان اللاعب هي الأكثر مبيعًا في سان جيرمان، كما أن مبابي يمثل علامة تجارية ترويجية مميزة، وبالتالي فإن رحيله عن باريس أمر مرفوض تمامًا، ولو على المدى القريب“.

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“: إن مبابي وافق على تمديد عقده مع باريس سان جيرمان، ولكنه وضع شرطًا لذلك، كي يحافظ على فرصه في الانتقال إلى ريال مدريد، وهو الحلم الذي يسعى لتحقيقه، وفي الوقت ذاته لإرضاء إدارة ناديه، والاستفادة ماليًّا من التجديد بمقابل أعلى.

وأكدت الصحيفة المدريدية أن مبابي اشترط على إدارة باريس سان جيرمان وضْع شرط جزائيّ في العقد يسمح له بالرحيل في الوقت الذي يريده، وهي النقطة التي تمثل تطورًا مثيرًا في علاقة اللاعب بناديه.

وتابعت: ”يمثل هذا الشرط فرصة لمبابي كي يمنح باريس سان جيرمان الفرصة للاستفادة ماليًّا من بيعه، وتواجده لأطول فترة ممكنة برفقة الفريق من جهة، ومن جهة أخرى فإن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز لا يريد الدخول في أي مشكلات مع نادٍ صديق مثل سان جيرمان، وبالتالي فإن وجود شرط جزائي في العقد سيكون بمثابة الحل الذي يمكن أن يرضي رغبات جميع الأطراف في النهاية“.

تمرد بوغبا

على الجانب الآخر، شهدت أزمة الدولي الفرنسي بول بوغبا مع مانشستر يونايتد الإنجليزي تطورًا مثيرًا بحسب تقارير إسبانية.

وقالت إذاعة ”كادينا كوبي“ الإسبانية، إن بوغبا يتمرد على مانشستر يونايتد لإجبار إدارة النادي الإنجليزي على بيعه في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، يناير 2020.

ونقلت الإذاعة عن مصادر مطلعة داخل غرفة ملابس مانشستر يونايتد قولها إن بوغبا سليم تمامًا، وتعافى من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب ما يقرب من شهرين حاليًّا، إلا أنه يضغط على إدارة النادي لبيعه في يناير.

وشددت الإذاعة على صحة تقريرها بالإشارة إلى أن بوغبا نشر فيديو له وهو يلعب كرة السلة، وفي الوقت ذاته لا يشارك في مباريات مانشستر يونايتد بداعي الإصابة.

وتابعت بقولها، في تقرير أذاعته اليوم الإثنين: ”سولشاير، الذي كان رافضًا وبشدة الموافقة على رحيل بوغبا في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، سيقبل الآن بيعه في يناير بأعلى مقابل مادي ممكن، ويمكن أن تصل قيمة الصفقة في الوقت الحالي إلى 150 مليون يورو“.

وارتبط بوغبا بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، أو العودة إلى يوفنتوس الإيطالي.

ضربة قوية لمانشستر سيتي

تلقت جماهير فريق مانشستر سيتي الإنجليزي صدمة قوية، بعد تأكد غياب الأرجنتيني سيرجيو أغويرو هداف الفريق عن مباراة الديربي أمام مانشستر يونايتد بداعي الإصابة.

وقال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، اليوم الإثنين، إن المهاجم سيرجيو أغويرو سيغيب عن الملاعب لبضعة أسابيع، بسبب إصابة في الأوتار ربما تمنعه من المشاركة في مباراة القمة أمام الغريم مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الشهر المقبل.

وحلّ غابرييل جيسوس بدلًا من أغويرو، الذي خرج وهو يعرج، خلال فوز سيتي 2/1 على تشيلسي السبت الماضي، وقال غوارديولا إنه بحاجة إلى ”معجزة“ ليستعيد جهود المهاجم الأرجنتيني قبل مواجهة مانشستر يونايتد في السابع من ديسمبر.

وأبلغ غوارديولا الصحفيين قبل مواجهة شاختار دونيتسك بدوري أبطال أوروبا غدًا الثلاثاء: ”سيغيب أغويرو عن عدد من المباريات لا أعرف عددها بالضبط“.

أضاف: ”مباراة القمة (أمام مانشستر يونايتد) ستلعب في غضون أسبوعين. ربما سنحتاج إلى معجزة، لكن لا أعتقد أنها ستحدث، يعاني من مشكلة في وتر أمامي“.

وتابع غوارديولا: ”سنفتقد سيرجيو، واجهنا بعض المشاكل مع الإصابات لكننا سننتظره، غابرييل جيسوس ورحيم سترلينغ يمكنهما اللعب في هذا المركز وسنتعايش مع غيابه لبعض الوقت“.

لكن غوارديولا قال إن رودري وديفيد سيلفا، اللذين تم استبدالهما أيضًا أمام تشيلسي بسبب تقلصات عضلية، استعادا لياقتهما، بينما يواصل أولكسندر زينتشينكو التعافي من جراحة في الركبة.

أومتيتي يثير الجدل في برشلونة

وفي إسبانيا، فتح الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي الباب أمام عودته من جديد إلى فريقه السابق ليون الفرنسي بعد ابتعاده عن المشاركة مع الفريق الكتالوني في الفترة الأخيرة.

وقالت صحيفة ”أس“ الإسبانية إن شائعات عودة أومتيتي من جديد إلى ليون الفرنسي فريقه الجديد قد تزايدت خلال الفترة الأخيرة.

وفتح النجم الفرنسي الباب أمام انتقاله إلى ليون بعد أن علق على إمكانية عودته إلى ناديه السابق في إحدى المقابلات قائلًا: ”احتمالية العودة إلى ليون، لا شيء مؤكدًا، لكن نعم هناك احتمالية لذلك“.

وليون أحد أكثر الأندية إنتاجًا للمواهب الجديدة في أوروبا في الوقت الحالي، وهو ما وضح من خلال لاعبين ككريم بنزيما وكورنتين توليسو، واليكسندر لاكازيت، وأومتيتي نفسه.

ويمتلك كل اللاعبين الذين تكونوا في ليون ذكريات رائعة عن فترة تواجدهم في هذا النادي.

ويعيش أومتيتي فترة صعبة مع برشلونة منذ انتهاء بطولة كأس العالم 2018 والتي شارك فيها النجم الفرنسي، وهو مصاب في ركبته، ولم ينجح المدافع الفرنسي في خوض مباراتين متتاليتين طوال هذه الفترة بسبب الإصابات المتلاحقة.

وخسر أومتيتي المنافسة على مركزه أمام زميله كليمنت لينغليت الذي يشغل مركز قلب الدفاع بجوار المخضرم جيرارد بيكيه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن عودة أومتيتي لخطوة إلى الخلف قد تكون منطقية، ليكون قادرًا على استئناف حياته المهنية بشكل جيد.