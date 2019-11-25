مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان.. فرصة غاريث بيل ونيمار لإثبات الذات

تبادل غاريث بيل جناح ريال مدريد مع نيمار مهاجم باريس سان جيرمان لقب أغلى لاعب كرة قدم في العالم، لكن يواجه الاثنان غضبًا من جماهير فريقيهما قبل مواجهة تجمعهما في دوري أبطال أوروبا بعد غدٍ الأربعاء.

وتعرض بيل لصيحات استهجان من جماهير ريال مدريد عند نزوله بديلًا خلال الفوز 3/1 على ريال سوسيداد، بعد أن احتفل بتأهل ويلز لبطولة أوروبا 2020 بالرقص بطريقة ساخرة أمام علم يحمل كلمات ”ويلز. الغولف. مدريد. بهذا الترتيب“.

وساهمت أهداف بيل مع ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول وأتلتيكو مدريد في حصد اللقب، لكن شعبيته تراجعت رغم دعم المدرب واللاعبين له.

وقال تيبو كورتوا حارس ريال في مؤتمر صحفي قبل مواجهة سان جيرمان: ”من المنطقي أن تحب بلدك أكثر من النادي لكنه ربما أخطأ في مسألة العلم.. لكنني أعرف غاريث وهو ملتزم بعمله اليومي بنسبة 100%“.

وأضاف: ”إنه محترف ويعتني بنفسه وشاهدنا كيف لعب يوم السبت وكاد يسجل هدفًا رائعًا، وإذا لم يكن ملتزمًا لن يلعب بهذه الطريقة“.

ولم يبدأ بيل أي مباراة في التشكيلة الأساسية مع ريال مدريد منذ أكثر من 6 أسابيع، لكن المدرب زين الدين زيدان قال إنه مستعد للدفع به منذ البداية أمام سان جيرمان الذي هزم ريال مدريد 3/0 في باريس في سبتمبر أيلول الماضي.

وتابع زيدان: ”إنها مباراة مهمة للجميع.. لبيل وللفريق“.

ويحلق سان جيرمان في صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي وفاز في كل مبارياته الأربع بدوري الأبطال وخاض معظم هذه المسيرة بدون نيمار الذي شارك في 6 مباريات فقط.

وتوترت علاقة اللاعب البرازيلي مع سان جيرمان منذ حاول الانتقال لبرشلونة في فترة الانتقالات الماضية، وتجدد الجدل حوله بعد أن سافر لمشاهدة منافسات كأس ديفيز للتنس في مدريد عقب تعافيه من إصابة بعضلات الفخذ الخلفية. وبدا أنه يفتقد الفاعلية خلال الفوز 2/0 على ليل يوم الجمعة في أول مباراة له خلال 6 أسابيع ولم يتصرف بشكل جيد عند استبداله في الدقيقة 65.

وركض نيمار نحو نفق الملعب وسط صيحات استهجان من الجماهير التي كانت لفترة طويلة تعشق اللاعب المنضم في صفقة قياسية عالمية مقابل 222 مليون يورو (244.69 مليون دولار).

وواصل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إبعاد فينسيوس جونيور، وغاب اللاعب البرازيلي عن الفريق أمام غالاتا سراي في لقاء الإياب بسانتياغو برنابيو وأمام ليغانيس وريال سوسيداد، وفي آخر 8 لقاءات تم إبعاده من لائحة الفريق في 4 منها.

وأدى فينسيوس جونيور ثمن تألق مواطنه الشاب رودريغو وعودة الويلزي غاريث بيل من الإصابة، حيث يفضل زيدان الثنائي للعب في الجهة اليمنى للفريق بينما يلعب البلجيكي غيدين هازارد في الجهة اليسرى.

ويغيب عن ريال مدريد للإصابة كل من الكولومبي جيمس رودريغيز والإسباني لوكاس فاسكيز والمدافع ناتشو، بينما يغيب ماركو أسينسيو لفترة طويلة بعد جراحة في الركبة.

وفيما يلي قائمة ريال مدريد لمواجهة باريس سان جيرمان:

الحراس: تيبو كورتوا وألفونسو أريولا وألتوب.

المدافعون: داني كارفخال ومارسيلو وميندي وسيرجيو راموس ورافائيل فاران وإيدير ميليتاو.

لاعبو الوسط: كاسيميرو وفيدي فالفيردي وتوني كروس ولوكا مودريتش وإيسكو.

المهاجمون: إيدين هازارد وكريم بنزيما وغاريث بيل ورودريغو ولوكا يوفيتش.