كيف تفوق برشلونة على ليفربول وتوتنهام وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي رغم الخروج المهين؟

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن نادي برشلونة الإسباني تربع على عرش أوروبا الموسم الماضي، رغم خروجه من الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وودّع برشلونة المسابقة الموسم الماضي بطريقة درامية، بعد خروجه أمام ليفربول الإنجليزي، بنتيجة 3/4 في مجموع المباراتين، عقب فوزه ذهابًا في ”كامب نو“ بثلاثية نظيفة، ثم خسارته برباعية نظيفة على ملعب ”أنفيلد“ في ريمونتادا تاريخية.

وتُوّج ليفربول بعد ذلك باللقب الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز على توتنهام هوتسبير الإنجليزي 2/0 للمصري الدولي محمد صلاح والبلجيكي ديفوك أوريغي، على ملعب ”واندا متروبوليتانو“ في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، في تقرير نشرته اليوم السبت، إلى أن برشلونة حقق أعلى ربح مالي من مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، مقارنة بجميع الأندية المشاركة في البطولة، بما فيها البطل ليفربول.

وتابعت: ”كشفت اجتماعات اللجنة التنفيذية لرابطة الأندية الأوروبية، التي استضافتها العاصمة النمساوية فيينا، يوم الخميس الماضي، أن نصيب برشلونة من الأرباح الاقتصادية الخاصة بدوري أبطال أوروبا في نسختها الأخيرة تخطى 100 مليون يورو، متفوقًا على البطل ليفربول والوصيف توتنهام“.

وأردفت: ”ساهم خروج ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مبكرًا من المسابقة في تعزيز موقف برشلونة المالي ومكاسبه من البطولة رغم الخروج المهين من الدور نصف النهائي، كما أن تأهل ناديين إنجليزيين إلى النهائي أدى أيضًا إلى تراجع مكاسب ليفربول على سبيل المثال، مقارنة بالوضع المالي في حالة ملاقاته فريقًا غير إنجليزي في النهائي، ويرجع ذلك لأمور تسويقية تتعلق بحقوق البث التليفزيوني“.

ميركاتو تاريخي منتظر

وكشفت تقارير صحفية خطة برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، يونيو 2020، والتي يركّز فيها النادي الكتالوني على 3 مراكز لتعزيز صفوف الفريق.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن المراكز الثلاثة التي يستهدف مسؤولو برشلونة تدعيمها هي الظهير الأيمن وقلب الدفاع، إضافة إلى رأس الحربة الصريح رقم 9.

نجوم على رادار برشلونة

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته أمس الجمعة، إلى أن نجم نادي بايرن ميونخ الألماني جوشوا كيميتش، على رأس قائمة المطلوبين لنادي برشلونة في الصيف المقبل، لتعزيز الجبهة اليمنى للفريق، التي لا يوجد بها ظهير أيمن سوى البرتغالي نيلسون سيميدو.

ونوّهت إلى أن برشلونة سيكون من الصعب عليه حسم تلك الصفقة، كون كيميتش أحد العناصر الرئيسية في الفريق البافاري، إضافة إلى أن عقده ينتهي صيف 2023، وبالتالي فإن رغبة اللاعب في الرحيل هي التي يمكن أن تدفع بايرن ميونخ إلى الموافقة على الصفقة.

وتابعت ”يرغب مسؤولو البارسا في تعزيز صفوف الفريق بصفقة دفاعية مميزة، خاصة مع الإصابات المتكررة التي يتعرض لها الفرنسي صامويل أومتيتي، وبلوغ جيرارد بيكيه الـ33 من عمره“.

وأردفت ”وضعت إدارة برشلونة مدافع نادي إنتر ميلان الإيطالي، الصربي نيكولا ميلينكوفيتش، البالغ من العمر 22 عامًا، في صدارة المطلوبين لتعزيز دفاعات البلوغرانا، ومعه الدنماركي أندرياس كريستينسن لاعب تشيلسي الإنجليزي“.

وفي مركز رأس الحربة، رصد مسؤولو برشلونة 4 مهاجمين للتعاقد مع أحدهم، كي يكون خليفة للأوروغواياني لويس سواريز، الذي ينتهي عقده مع البارسا صيف 2021، ويبدو أنه يقضي أيامه الأخيرة في ”كامب نو“.

وقالت الصحيفة إن قائمة المهاجمين المرشحين للبارسا تضم الإنجليزي الدولي هاري كين نجم توتنهام، وماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان، والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ لاعب آرسنال الإنجليزي.

وأكدت أن هناك لاعبَين آخرَين ضمن قائمة المرشحين للانضمام إلى برشلونة، وهما البرازيلي ويليان لاعب تشيلسي، وفابيان رويز نجم وسط نابولي الإيطالي، وأشارت في الوقت نفسه إلى تراجع فرص عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف البلوغرانا في ظل التكلفة الاقتصادية المرتفعة التي لن يستطيع البارسا تحملها لاستعادة نجمه السابق من باريس سان جيرمان الفرنسي.