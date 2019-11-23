التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة ضد ليغانيس في الدوري الإسباني (إنفوغرافيك)

يستأنف برشلونة حامل اللقب ومنافسه ريال مدريد الصراع على لقب الدوري الإسباني، اليوم السبت، عندما يحل برشلونة ضيفًا على ليغانيس، في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني، في حين يلعب ريال مدريد مع ريال سوسيداد على ملعب سانتياغو برنابيو.

وتقام مباراة برشلونة وليغانيس الساعة 14:00 بتوقيت القاهرة، 15:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة على قناة beIN Sports HD 3، بصوت خليل البلوشي.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 25 نقطة، ويتقدم بفارق الأهداف عن ريال مدريد، في حين يملك ليغانيس 6 نقاط من 13 مباراة في المركز الأخير.

وتوقعت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن يلعب برشلونة بهذه التشكيلة أمام ليغانيس:

حراسة المرمى: مارك آندري تير شتيغن.

الدفاع: توديبو، بيكيه، أومتيتي.

الوسط: بوسكيتش، دي يونغ، جونيور، فيدال، ديمبلي.

الهجوم: ميسي غريزمان.

وفي آخر 6 مباريات بين الفريقين حقق برشلونة الفوز 5 مرات، مسجلًا 16 هدفًا، واستقبل 6 أهداف، في حين حقق ليغانيس الفوز مرة وحيدة، وكان في سبتمبر 2018.

أرقام ميسي

ويسعى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، لتحطيم 3 أرقام تاريخية لأسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، بعد أهدافه التي سجلها في الفترة الماضية مع فريقه الكتالوني ومنتخب بلاده.

ووفقًا لما رصدته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، فإن الأرقام التي اقترب ميسي من تحطيمها للبرازيلي جاءت كالآتي:

_ 8 أهداف تفصل ميسي عن لقب أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف مع منتخب من قارة أمريكا الجنوبية، حيث يمتلك في سجله مع الأرجنتين 70 هدفًا، بينما سجل بيليه 77 هدفًا مع البرازيل.

_ 31 هدفًا تفصل ميسي عن لقب أكثر اللاعبين تسجيلًا مع نادٍ واحد خلال مسيرته الكروية، حيث يمتلك في سجله مع برشلونة 612 هدفًا، بينما سجل بيليه مع سانتوس 643 هدفًا.

_75 هدفًا تفصل ميسي عن لقب أكثر اللاعبين تسجيلًا في مشوارهم مع الأندية والمنتخبات، حيث يمتلك في سجله 682 هدفًا حتى الآن، بينما سجل بيليه مع سانتوس وكوزموس والبرازيل 757 هدفًا.

وأصبح ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة وهدافه الأول في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس إسبانيا، حيث أحرز 612 هدفًا وصنع 247 في 698 مباراة.

ونال ميسي مع برشلونة 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب 10 في الدوري الإسباني، و6 في كأس إسبانيا، و3 في كأس العالم للأندية وغيرها الكثير.