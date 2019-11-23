ليونيل ميسي يحدد أهم جوائزه مع نادي برشلونة

حدد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة نادي برشلونة الإسباني، الجائزة الأغلى بالنسبة له، من بين جميع الجوائز التي فاز بها طوال مسيرته الحافلة.

وتحدث ميسي، البالغ من العمر 32 عامًا، في فيلم وثائقي عن مسيرته، ويحمل الفيلم عنوان ”أصبحت ليونيل ميسي“، تحدث فيه قائد النادي الكتالوني عن رحلته مع كرة القدم، منذ أن كان صغيرًا.

وقال ميسي: ”الكرة الذهبية جائزة تستحق التقدير، الجائزة الأولى تحديدًا هي الأكثر تميزًا بالنسبة لي“.

ونال ميسي 5 كرات ذهبية وكانت الأولى العام 2009 بعد تتويج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر يونايتد في المباراة النهائية في العاصمة روما، إلى جانب التتويج بجائزة الأفضل بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم ”TheBest“.

وتحدث ميسي عن بدايته مع برشلونة وقال: ”كنت في برشلونة لمدة 15 يومًا، ثم عدت إلى الأرجنتين، وبعدها بشهور قليلة اتصلوا بي، وأخبروني بقبولي في الاختبارات“.

وأضاف ”لقد أردت القدوم إلى برشلونة، وتحقيق حلمي باللعب هنا، كنت سعيدًا للغاية أنا وعائلتي“.

وتابع ”الحقيقة أنني لم أكن أدرك حجم التغيير الذي سيحدث لي، في ذلك الوقت.. كنت طفلًا صغيرًا، كل ما أردته هو المجيء إلى برشلونة، لم أكن على دراية بصعوبة التغيير بالنسبة لي ولعائلتي“.

وتحدث ميسي عن هدفه الأول مع برشلونة، وكان على خيتافي، وقال: ”كان مميزًا جدًا، رونالدينيو جعلني أشعر بالمزيد من الاسترخاء“.

وأضاف ”عندما صُعدت للفريق الأول، كان رونالدينيو أول من عانقني.. وضعني تحت ذراعيه وأرشدني في جميع الأوقات، الحقيقة ليس هو فقط، لكن جميع اللاعبين الكبار“.

أرقام مرعبة

وأصبح ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة وهدافه الأول في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس إسبانيا، حيث أحرز 612 هدفًا وصنع 247 في 698 مباراة.

ونال ميسي مع برشلونة 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب 10 في الدوري الإسباني، و6 في كأس إسبانيا، و3 في كأس العالم للأندية وغيرها الكثير.

أرقام قياسية

وذكر موقع ”sportsport.ba“ البوسني نقلًا عن تقارير صحفية إسبانية، أن ميسي سجل 20 هدفًا من ركلة حرة بينها 14 في الليغا خلال السنوات الخمس الأخيرة ومن المثير للاهتمام أن هذه الأهداف أكثر من الأهداف التي سجلها 121 فريقًا في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا خلال الفترة ذاتها.

فعلى سبيل المثال سجل يوفنتوس 15 هدفًا من ركلة حرة في جميع المسابقات وروما وباريس سان جيرمان وأولمبيك ليون 13 هدفًا لكل منهم.

كما أن ميسي يعتبر أفضل لاعب يحرز أهدافًا من ركلات حرة في العالم حاليًّا برصيد 28 منها منذ موسم 2012/2013 ويتقدم بفارق كبير على جميع منافسيه.

وقالت شبكة ”OPTA“ للأرقام الإحصائية الخاصة بالليغا إن ميسي بات أول لاعب في تاريخ برشلونة يسجل في 16 موسمًا متتاليًا في المسابقة.

وأحرز ميسي أول أهدافه هذا الموسم عندما أرسل تسديدة من ركلة حرة رائعة في مرمى حارس إشبيلية ليسجل الهدف الرابع للنادي الكتالوني في فوزه الكبير 4/0.

وسجل ميسي 3 أهداف ”هاتريك“ في مرمى سيلتا فيغو ليصبح الهاتريك رقم 34 في مسيرته مع برشلونة في الليغا متساويًا مع الهداف التاريخي لريال مدريد والذي انتقل إلى يوفنتوس قبل موسمين.