 تشكيلة الجولة الرابعة بدوري أبطال أوروبا.. تواجد ثلاثي ريال مدريد وغياب ممثلي برشلونة وليفربول (صورة) – إرم نيوز‬‎

تشكيلة الجولة الرابعة بدوري أبطال أوروبا.. تواجد ثلاثي ريال مدريد وغياب ممثلي برشلونة وليفربول (صورة)

تشكيلة الجولة الرابعة بدوري أبطال أوروبا.. تواجد ثلاثي ريال مدريد وغياب ممثلي برشلونة وليفربول (صورة)

المصدر: فريق التحرير

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، اليوم الخميس، عن التشكيلة المثالية لمباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت التشكيلة المثالية تواجد 3 لاعبين من ريال مدريد، في حين لم يتواجد أي من لاعبي برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي.

وجاءت التشكيلة المثالية للجولة الرابعة كالتالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

الدفاع: أِشرف حكيمي (بروسيا دورتموند)، خواكين أندرسون (ليون)، سيرجيو راموس (ريال مدريد)، يان بوريل (سلافيا براغ).

الوسط: جورجينيو (تشيلسي)، سون هيونغ مين (توتنهام)، برومس (أياكس).

الهجوم: كريم بنزيما ورودريغو غوس ”ريال مدريد“.

وفي أبرز مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا تعادل برشلونة سلبيًا مع سلافيا براغ، وتغلب ريال مدريد 6/0 على غالاتا سراي، وتعادل تشيلسي 4/4 مع أياكس، وفاز ليفربول 2/1 على جينك، وتغلب بروسيا دورتموند 3/2 على إنتر ميلان.

كما تغلب توتنهام 4/0 على النجم الأحمر وبايرن ميونخ 2/0 على أولمبياكوس، وباريس سان جيرمان 1/0 على كلوب بروج، وباير ليفركوزن 2/1 على أتلتيكو مدريد، وتعادل مانشستر سيتي 1/1 مع أتلانتا، وتغلب يوفنتوس 2/1 على لوكوموتيف موسكو.

وضمنت أندية باريس سان جيرمان، ويوفنتوس، وبايرن ميونخ التأهل إلى دور الـ16 حتى الآن.

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