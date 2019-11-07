صراع الصدارة يتجدد بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

يبدأ برشلونة الأسبوع الجديد من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم طامحًا للعودة للمسار الصحيح بعد الفشل في الفوز في آخر مباراتين أمام منافسين متواضعين؛ ما وضع المدرب إرنستو فالفيردي تحت ضغط أكبر.

وتعرض برشلونة لخسارة مهينة 1/3 من ليفانتي، مطلع الأسبوع الماضي، ثم تعادل على أرضه دون أهداف مع سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا؛ ليعبر الجمهور عن غضبه.

وسيستضيف سيلتا فيغو، بعد غد السبت. ويثق فالفيردي في أن فريقه سيستعيد الانتصارات سريعًا كما حدث في الآونة الأخيرة.

وقال فالفيردي:“من الجيد أن يكون الجمهور متطلبًا، في كرة القدم كل شيء يحدث بسرعة وقبل أيام قليلة كنا في سلسلة انتصارات والآن انقلب كل شيء في دقيقة واحدة. إنها مسألة أيام ويمكننا الخروج من هذا الموقف أيضًا“.

وأضاف: ”في كرة القدم الآن ومع فرق مثلنا يكون الشيء الوحيد المنتظر هو الفوز في كل لقاء، وإذا تحقق هذا بسحق المنافسين يكون أفضل. لا يوجد اكتفاء أبدًا“.

وسيغيب عن برشلونة الثنائي لويس سواريز وجوردي ألبا للإصابة أمام سيلتا فيغو الذي سيلعب أول مباراة تحت قيادة المدرب الجديد أوسكار غارسيا لاعب وسط برشلونة السابق.

ويريد ريال مدريد، الذي يتساوى برصيد 22 نقطة مع غريمه الكتالوني، فرض ضغوط على منافسيه حين يواجه إيبار في وقت مبكر، بعد غد السبت.

وبعد أن اكتسح غالاتا سراي 6/0 في دوري الأبطال، أمس الأربعاء، سيكون ريال مدريد مفعمًا بالثقة حين يتجه إلى إقليم الباسك.

وعلى الأرجح سيفتقد ريال مدريد لاعبين أساسيين، مثل: غاريث بيل وجيمس رودريغيز ومارسيلو وماركو أسينسيو وناتشو.

لكن المهاجم رودريغو (18 عامًا) عوّض معظم الغائبين بتسجيل 4 أهداف في أول 3 مباريات له، ومنها ثلاثية في فوز الأمس ليصبح المعشوق الجديد للجماهير في سانتياغو برنابيو.

وقال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد: ”لست مندهشًا من تصرف الجمهور معه“.

وتابع: ”إنه لاعب متعدد القدرات وجاء إلى هنا لإظهار ذلك ونحن نستمتع به وهذه مجرد بداية، وأتمنى أن يستمر هكذا، لكن يجب أن نتحلى بالهدوء“.

ويملك ريال سوسيداد المتألق فرصة الصعود للصدارة ولو بشكل مؤقت عندما يواجه ليغانيس، غدًا الجمعة.

ويستضيف أتلتيكو مدريد، الذي لم ينتصر في آخر 3 مباريات بكل المسابقات، إسبانيول يوم الأحد، قبل أن يستقبل ريال بيتيس جاره إشبيلية في قمة محلية مثيرة دائمًا.