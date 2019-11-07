برشلونة يكثف جهوده للتعاقد مع إحدى أبرز المواهب الصاعدة بأوروبا

بدأ برشلونة بالفعل تحديد أهداف الموسم المقبل، ودون شك سيكون كاي هافرتز على القائمة النهائية رغم أن التعاقد معه يبدو معقدًا.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية المقربة من برشلونة أن النادي الكتالوني يتابع بالتفصيل تطور الموهبة الشابة الصغيرة إذ حضر بعض مسؤولي برشلونة المتخصصين مباراة باير ليفركوزن الألماني (فريق هافرتز) وأتلتيكو مدريد يوم الأربعاء ضمن دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة تألق الشاب، البالغ من العمر 20 عامًا، ليثبت من جديد أنه إحدى أبرز المواهب الشابة في أوروبا حاليًّا.

بايرن ميونخ ينافس

ويدرك مسؤولو برشلونة أن الحصول على خدمات هافرتز لن يكون سهلًا لأن بايرن ميونخ يسعى خلفه وكذلك مانشستر يونايتد، لكن المثير للاهتمام أن برشلونة أبلغ بالفعل اللاعب بأنه سيكون له مكان في النادي.

وهافرتز اللاعب الأكثر تطورًا في الكرة الألمانية خلال السنوات الأخيرة لأن موهبته مثيرة للإعجاب إذ يمكنه اللعب كلاعب خط وسط في الجناحين مع إسهاماته الهجومية وتسجيل الأهداف.

واليوم هو واحد من أكثر اللاعبين المطلوبين في أوروبا وقد يصل سعره المبدئي إلى حوالي 100 مليون يورو. لأن هناك فِرَقا مستعدة لدفع هذا المبلغ.

من الواضح أن باير ليفركوزن مستعد أن يكون هذا الموسم الأخير لهافرتز وسيبيعه لأعلى سعر وبالطبع برشلونة أحد الأندية التي ستقدم العروض للاعب الشاب.

برشلونة بلا أنياب

واستمر المستوى المتباين لبرشلونة وفشل في اختراق التشكيلة المثابرة والجريئة لفريق سلافيا براغ الضيف خلال التعادل السلبي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وفي ظل إصابة لويس سواريز، افتقر برشلونة للحسم الهجومي وقدم اوندري كولار حارس مرمى الفريق الضيف أداءً يثير الإعجاب ليمنع بطل إسبانيا من هز شباكه، ويخيب آمال ليونيل ميسي وسيرجي روبرتو رغم محاولاتهما من مسافة قريبة في الشوط الثاني.

ورغم أنه يتصدر الليغا ومجموعته في دوري أبطال أوروبا إلا أن النادي الكتالوني لا يزال يعاني بين الحين والآخر سواء أكان محليًّا أم أوروبيًّا.

ولم ينسجم بعد أنطوان غريزمان مع تشكيلة النادي الكتالوني وكذلك يواصل مواطنه الفرنسي عثمان ديمبلي غيابه عن المباريات بسبب تكرار إصاباته.