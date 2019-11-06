كريم بنزيما يعادل رقم ليونيل ميسي بعد هدفيه في مباراة ريال مدريد ضد غالاطة سراي

أصبح الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، ثاني لاعب يسجل في 15 موسمًا على التوالي في دوري أبطال أوروبا، بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة.

وسجل المهاجم الفرنسي هدفين في اللقاء أمام غالاطة سراي التركي ليرفع رصيده من الأهداف هذا الموسم لـ 9 أهداف منها 7 أهداف في الدوري الإسباني وهدفين في دوري الأبطال.

وتجاوز كريم بنزيما الأسطورة ألفريدو دي ستيفانو في عدد الأهداف في دوري أبطال أوروبا، حيث رفع عدد أهدافه برفقة ريال مدريد إلى 50 هدفًا مقابل 49 لدي ستيفانو وهو ثالث هداف تاريخي للفريق في المسابقة بعد كريستيانو رونالدو 105 أهداف وراؤول غوانزاليس 66 هدفًا.

وأصبح بنزيما رابع هداف في تاريخ دوري الأبطال برصيد 62 هدفًا ولا يتفوق عليه سوى النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي والمعتزل راؤول غونزاليس.

رودريغو يواصل تحطيم الأرقام

من ناحية أخرى، أصبح النجم البرازيلي الشاب رودريغو ثاني أصغر لاعب يسجل هاتريك في لقاءات دوري الأبطال بعد راؤول غوانزاليس في مرمى فيرينتسفاروشي المجري في تشرين الأول / أكتوبر 1995.

ويبلغ عمر رودريغو 18 سنة و301 يومًا مقابل 18 سنة 113 يوما لراؤول غونزاليس.

كلاوديو برافو

كما أصبح التشيلي كلاوديو برافو، حارس مانشستر سيتي، أول حارس بديل يطرد في دوري أبطال أوروبا بعدما أشهر له الحكم البطاقة الحمراء خلال لقاء أتلانتا وفريقه مانشستر سيتي في الدقيقة 81.

ودخل كلاوديو برافو بديلًا للحارس البرازيلي إيديرسون موراييس في الشوط الثاني.