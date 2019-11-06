بعد التعادل أمام سلافيا براغ.. حسابات تأهل برشلونة لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

كشفت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية حسابات تأهل برشلونة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد تعادله سلبيًّا أمام سلافيا براغ التشيكي مؤكدة أن مصير الفريق بين يديه .

ويحتل برشلونة المركز الأول بـ8 نقط مقابل 7 لبروسيا دورتموند و4 لأنتر ميلانو ونقطتين لسلافيا براغ .

ويكفي برشلونة الفوز على بروسيا دورتموند الألماني في الجولة القادمة ليتأهل لدور الـ16 ويضمن صدارة المجموعة .

كما قد يتأهل في حال تعادله وعدم فوز إنتر ميلانو على سلافيا براغ التشيكي .

ويتأجل تأهل الفريق لدور الـ16 في حال فوز إنتر ميلان في براغ وتعادل برشلونة أو خسارته أمام بروسيا دورتموند .

وسيحتاج الفريق لعدم الخسارة في سان سيرو أمام إنتر ميلان لتجنب الإقصاء من دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا .

من جهة أخرى أقر المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، عقب تعادل فريقه سلبيًّا أمام سلافيا براغ التشيكي على ملعب الكامب نو، في رابع جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، بوجود ضغوط كبيرة على الفريق، مشيرًا إلى ضرورة وجود رد فعل من جانبهم خلال المباريات المقبلة.

أوضح فالفيردي في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة: ”لم نظهر بأفضل مستوى لنا اليوم، على الرغم من طريقة لعب المنافس، هناك ضغوط كبيرة على الفريق، وعلينا الانتفاضة والرد سريعًا“.

وحول سير المباراة، أثنى المدرب الباسكي على الدفاع المتقدم للفريق التشيكي، ولكنه أبدى أسفه في الوقت ذاته لعدم قدرة لاعبيه على تشكيل خطورة أكبر مع وجود المساحات.

وشدد: ”لعب المنافس بخط دفاعي متقدم للغاية، وفي بعض الأحيان كان هناك 6 لاعبين على نفس الخط، الأمر كان يتعلق فقط بالدقة في استغلال هذه المساحات“.

كما أكد أن فريقه فشل في ترجمة السيطرة بصناعة فرص أكثر، إذ إنهم حسب رأيه إذا تمكنوا من ضرب هذا الخط المتقدم، كانت لتصبح هناك ”انفرادات“ كثيرة.

وحول صافرات الاستهجان التي أطلقتها جماهير ”البلاوغرانا“ في بعض أوقات اللقاء، قال فالفيردي: ”من الجيد أن تستنفر الجماهير اللاعبين“.