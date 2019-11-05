تشكيل برشلونة ضد سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا (إنفوغرافيك)

يلتقي مساء اليوم الثلاثاء فريقا برشلونة الإسباني وسلافيا براغ التشيكي في إطار مباريات الجولة الرابعة للمجموعة السادسة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على ملعب ”كامب نو“.

ويدخل برشلونة المباراة محتلاً المركز الأول في المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق 3 نقاط كاملة عن إنتر ميلان الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني، في حين يقبع سلافيا براغ التشيكي في ذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وحقق برشلونة الفوز في مباراتين أمام إنتر ميلان 2-1 وبنفس النتيجة على سلافيا براغ، وتعادل سلبيًا مع دورتموند.

تعويض الخسارة

ويسعى برشلونة خلال مباراة براغ لتعويض الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها أمام ليفانتي 1-3 في الدوري الإسباني الليغا يوم السبت الماضي، وهي الخسارة الثالثة للبلوغرانا في مشواره هذا الموسم بالدوري.

ومن المتوقع أن يبدأ إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة المباراة بالتشكيل التالي بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، لانغليت، جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، أرتورو فيدال، فرانكي دي يونغ.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان غريزمان، أنسو فاتي.

بينما توقعت أن سبورت المقربة من النادي الكتالوني أن يبدأ فالفيردي بديميلي في خط الهجوم بدلا من فاتي، كما سيتم الدفع بسيرجي روبيرتو في خط الوسط بدلا من فيدال، مع بقاء التشكيلة كما ذكرتها موندو ديبورتيوفو.

غياب سواريز

ويغيب عن مباراة برشلونة وسلافيا براغ المهاجم الأوروغوياني الدولي لويس سواريز، نجم برشلونة، بعد إصابته في مباراة ليفانتي الأخيرة.

وكشف برشلونة التشخيص الرسمي لإصابة سواريز.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي: ”الفحوص الطبية تؤكد إصابة لويس سواريز في العضلة النعلية للساق اليمنى. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة“.

وتأكد بذلك غياب اللاعب عن مباراة برشلونة ضد سلافيا براغ اليوم في دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت صحيفة ”آس“ أن سواريز سيغيب 3 أسابيع، حيث سيبتعد عن مباريات سلافيا براغ وسيلتا فيغو، وتواجده مع منتخب بلاده أوروغواي في أسبوع الفيفا أصبح صعبًا، وسيعود بعد التوقف الدولي يوم السبت 23 نوفمبر ضد ليغانيس.

سواريز كان قد غادر الملعب مصابًا، تاركًا مكانه لزميله كارليس بيريز في شوط المباراة الأول من مباراة برشلونة، مع مضيفه ليفانتي في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني.

استجواب فالفيردي

وواجه فالفيردي، الذي حقق لقب الدوري مع برشلونة في آخر موسمين، أسئلة بعد الهزيمة أمام ليفانتي، عمّا إذا كان يعتبر منصبه في خطر، لكنه نفى ذلك بشدة.

وقال: ”لا أفكر في هذا بالتأكيد. هذه مجرد هزيمة ويجب أن نرد ودائمًا نتصرف هكذا ولن يختلف الوضع هذه المرة. هدفنا كان السعي وراء الهدف الثاني بعد التقدم في النتيجة، لكن لم نتمكن من خلق خطورة كافية وافتقدنا التنظيم والسيطرة في الشوط الثاني“.

ووجد غريزمان صعوبة في تفسير انهيار برشلونة في الشوط الثاني.

وقال المهاجم الفرنسي: ”عندما تستقبل ثلاثة أهداف في دقائق قليلة فهناك مشكلة في كل شيء.. في التصرف وأسلوب اللعب. ويجب أن نفعل كل شيء ممكن لعدم تكرار هذا مجددًا“.

وأضاف: ”لم نبدأ الشوط الثاني جيدًا، لكن لم يكن بالإمكان فعل شيء، يمكن فقط أن نتحسن ونتعلم، أي شيء قد يحدث في المباراة، والمهم هو رد الفعل، واليوم لم نتفاعل بشكل مناسب“.

معاناة في الليغا

ويعاني برشلونة هذا الموسم من تراجع شديد على مستوى الأداء والنتائج، خاصة في مسابقة الدوري الإسباني، الليغا.

ورغم تصدر برشلونة للمسابقة برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع ريال مدريد، إلا أن نتائج الفريق هذا الموسم أصابت عشاقه وجماهيره بقلق شديد للغاية، خاصة أن الأرقام التي سجّلها البارسا سلبية للغاية، ولم تتكرر منذ سنوات.

فقد خسر برشلونة 3 مرات في 11 مباراة بالليغا حتى الآن، وجاءت جميع تلك الهزائم في لقاءات خارج الأرض، أمام أتلتيكو بيلباو وغرناطة وأخيرًا أمام ليفانتي.

ولم يخفف من وطأة تلك النتائج السلبية سوى تراجع عروض ونتائج ريال مدريد وأتلتيكو مدريد أيضًا في الليغا، حيث خسر الميرينغي مباراة وتعادل في 4، في حين خسر الروخي بلانكوس مباراة أيضًا وتعادل في 6 وجمع 21 نقطة.