ليفربول يتخطى جنك وينتزع صدارة المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

انتزع فريق ليفربول الإنجليزي صدارة المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتغلبه على ضيفه جينك البلجيكي 2 / 1 اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من المجموعة، مستغلًا سقوط نابولي الإيطالي في فخ التعادل 1/1 مع ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وتقدم ليفربول بهدف سجله جيورجينيو فاينالدوم في الدقيقة 14، وتعادل مبوانا ساماتا لجينك البلجيكي في الدقيقة 40 لينتهي الشوط الأول بالتعادل .1/1

وفي الشوط الثاني سجل أليكس أوكسليد تشامبرلين الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة .52

ورفع ليفربول رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد جينك عند نقطة واحدة في قاع الترتيب.

دوري ابطال اوروبا | جينك 0 × 1 ليفربول | هدف ليفربول الاول فينالدوم في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/469V49UE0O — اهداف المباريات HD (@arbhdd) November 5, 2019

دوري ابطال اوروبا | جينك 1 × 1 ليفربول | هدف التعادل ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 pic.twitter.com/1QZ0MLNBxe — اهداف المباريات HD (@arbhdd) November 5, 2019

دوري ابطال اوروبا | جينك 1 × 2 ليفربول | هدف ليفربول الثاني , تشمبرلين HD حسابي الاساسي @iF26L pic.twitter.com/5lMzfVWF6d — فيصل اهداف (@CSHD25) November 5, 2019

وفي المباراة الثانية، تعادل نابولي مع ضيفه ريد بول سالزبورغ.1/1

وتقدم سالزبورغ بهدف سجله إرلينج هالاند في الدقيقة 11 من ركلة جزاء وتعادل نابولي عن طريق هيرفينج لوزانو في الدقيقة .44

ورفع نابولي رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني كما رفع سالزبورج رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث.

ويستضيف ليفربول نابولي في الجولة المقبلة، التي ستشهد مواجهة بين جينك وضيفه ريد بول سالزبورغ.

https://twitter.com/FasterGoalLinks/status/1191836860189941762